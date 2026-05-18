Videós épületbejárás az OSZK-ban: rohadás, csótányok, leszakadt mennyezet

Magyar Péter Karmelitában tett tárlatvezetése ihlette meg az Országos Széchényi Könyvtár dolgozóit, akik a nemzeti könyvtár látogatóktól elzárt részét is megmutatták, hogy lássuk a kontrasztot a luxus körülmények és a rohadó közintézmény között. Pláne úgy, hogy az OSZK tényleg pár csak pár perces sétára van a hétvégén a sajtó számára is bemutatott Karmelitától, a belügytől és a propagandaminisztérium épületétől.
A hvg.hu-hoz eljuttatott videón jól látható, hogy az OSZK épületének azon részén, ahol a dolgozók mozognak:
2025 októberében egy vezetői értekezleten Demeter Szilárd kivezettette és helyben elvette a mobilját Rózsa Dávidnak, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatójának, miután csótányokra és penészre panaszkodott.
Rózsa Dávid korábban Demeter strómanjának számított, ám amikor meg akarta védeni az intézményét, óriási ordibálás lett belőle. Szétzüllesztett kulturális intézményrendszer és NER-en belüli konfliktusok a háttérben.
