Vitézy lemondott a fővárosi közgyűlési képviselői mandátumáról

„Lemondtam a fővárosi közgyűlési képviselői mandátumomról, a Podmaniczky Mozgalom frakciójának vezetéséről és a szakbizottság elnöki feladatairól”

– jelentette be Vitézy Dávid, miután ő lett a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere. Egyben közölte azt is, hogy megüresedő képviselői mandátumát Hutiray Borbála kapja meg, a Podmaniczky frakció vezetését pedig Gál József veszi át.

„Budapest érdekeit fogjuk nézni, azt, hogy mi a jó a budapestieknek, és nem azt, hogy mi a jó egyes politikusoknak vagy pártoknak. (...) Dávid miniszterként, mi pedig képviselőként azon fogunk dolgozni a jövőben is, hogy a főváros és a kormány együttműködését új alapokra helyezzük” – mondta Gál József.