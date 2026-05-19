Jobbos valóságtagadás, fidesztelenített önéletrajz

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői cikkeinkkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Jön a kegyelmi dosszié, átalakítják a végrehajtást, mennek a vármegyék és meglesz a módja Sulyok eltávolításának is – Magyar Péter megtartotta a Tisza-kormány második ülése utáni sajtótájékoztatóját. Kinevezték a közigazgatási államtitkárokat, május 19-ével lépnek hivatalba.

Fotó: Németh Dániel/444

A magyar választási eredmény hatására javult meg egy csapásra a Druzsba vagy tényleg ennyi ideig tartott megjavítani az orosz pusztítást? Ukrán energetikai szakértőket kérdeztünk arról, mi történt valójában, és hogy tényleg soknak számított-e a három hónapos javítási időszak.

Sajtóklub-szemle: Huth Gergely arról beszélt, hogy mindig röhögtek a libernyákokon, hogy 16 évet lehúztak valóságtagadásban, de most ő van abban. Néző László nem bánja, hogy nem mondják meg felülről, mit csináljanak, de 16 év alatt elfelejtették, ezt hogyan kell csinálni. Bayer Zsolt pedig azt mondta, hogy minden túlzás nélkül olyan a helyzet, mint 1919-ben.

Fotó: SajtóKlub HírTV/Youtube

Nagy Ervin és Molnár Áron egyszerre posztolta ki Mága Zoltán NKA-s pályázatát, amiben a prímás a választások sikeréért kért félmilliárdot Hankó Balázstól. Ezt a támogatási célt egy szintén kiszivárgott levél szerint a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyta.

Mága Zoltán Orbán Viktor szüleinek húzza a nótát Székesfehérváron
Fotó: Mága Zoltán/Facebook

A modellváltó egyetemek nem kerülnének vissza az államhoz, de a KEKVA-s rendszert már Merkely Béla ,a Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöke is átalakítaná. A Semmelweisen rektoroskodó Merkely szerint Hankó Balázs remek gyógyszerész, csak az a baj, hogy megkapta a kultúrát, amihez nem ért. A 444-nek arról beszélt, hogy az egyetemi kuratóriumok túlpolitizáltak és túlterjeszkedtek, ő az osztrák modellre térne át.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora
Fotó: Kolozsi Ádám

Új idők új CV-jei: Répássy exállamtitkár olyan szakmai önéletrajzzal néz a jövőbe, amelyből kimaradt az a szó, hogy Fidesz. Répássy exállamtitkár, aki valójában mindig is ügyvéd volt, valószínűleg a civil életre próbál felkészülni a kicsit egyoldalúra sikeredett szakmai önéletrajzával, amely alapján immár nem túl büszke az elmúlt 16 év egynémely intézkedésére.

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert, mert szerinte a miniszterelnök visszaélt hivatali helyzetével, amikor a Készenléti Rendőrséggel akarta kivezettetni a minisztérium épületéből. Egy egykori államtitkár azt is mondta, hogy felmentési pénzét nem ajánlja fel a kárpátaljai gyerekeknek, sem senki másnak.

Fotó: Németh Dániel/444

Hír volt még:

Podcast

Érdemi viták helyett bűnbakképzés, ellenségképgyártás, hangulatkeltés. Az Orbán-rendszer kommunikációjáról adatelemzéssel is kimutatható, hogyan tért el a demokratikus normáktól. Hogy tudta föltörni a független sajtó a legyőzhetetlennek hitt propagandát? Sik Domonkos szociológus az RC2S2 kutatásáról.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Borízű hang #270: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon [rövid verzió]

Illusztráció: Kiss Bence/444

Külföld

Sport

Jannik Sinner első teniszezőként teljesítette a tökéletes tavaszi szezont. Bár nem indult jól az éve, az olasz játékos márciustól megállíthatatlanul játszott. Öt Masters-tornát nyert egymás után, hazai versenyén pedig több rekordot is megdöntött. A Roland Garrosra toronymagas esélyesként érkezik.

Jannik Sinner ünnepel a római döntő után
Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP
reggel 4 napindító reggeli hírösszefoglaló reggeli hírlevél hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Új idők új CV-jei: Répássy exállamtitkár olyan szakmai önéletrajzzal néz a jövőbe, amelyből kimaradt az a szó, hogy Fidesz

Répássy exállamtitkár, aki valójában mindig is ügyvéd volt, valószínűleg a civil életre próbál felkészülni a kicsit egyoldalúra sikeredett szakmai önéletrajzával, amely alapján immár nem túl büszke az elmúlt 16 év egynémely intézkedésére.

Rovó Attila
vélemény

A magyar választási eredmény hatására javult meg egy csapásra a Druzsba vagy tényleg ennyi ideig tartott megjavítani az orosz pusztítást?

Ukrán energetikai szakértőket kérdeztünk arról, mi történt valójában, és hogy tényleg soknak számított-e a három hónapos javítási időszak.

Győri Boldizsár
külföld

Emelkedő jegyárakra figyelmeztet a Ryanair

Magasabb költségekkel kell számolnia, ha a kerozin ára a jelenlegi magas szinten marad.

Czinkóczi Sándor
utazás

A Heti Válasz egykori dolgozói bocsánatot kértek azoktól, akiket a cikkeik „alapján ért igaztalan Fidesz-bosszú”

A telexes Fábián Tamás elevenítette fel Bódis Andrásék cikksorozatát, amire aztán a civilek elleni hadjáratot és a sorosozást építette az Orbán-rendszer.

Herczeg Márk
Média
Podcast

Borízű hang #270: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon [rövid verzió]

Ki épített stadiont Azahriahnak? Ne támogasson az állam semmit! De Gómezt és Mágát semmiképpen. Versenyképes sonkákat! Lázár János megalázása. Mikor mehetünk a Karmelitába? A túlértékelt zuhanyrózsa.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Torzó maradhat Balásy Gyula hegybe vájt villája

Jelezték az építőknek, hogy vonuljanak le, és vigyék magukkal az építőanyagot is.

Czinkóczi Sándor
építészet

Egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult ebola-járvány miatt

A vírus a Kongói Demokratikus Köztársaság határain túlra is elterjedt, két megerősített esetet jelentettek a szomszédos Ugandában.

Mészáros Juli
külföld

A GDP 77,9 százaléka volt az államadósság március végén

Négy és fél éves rekord.

Mészáros Juli
gazdaság

Jannik Sinner első teniszezőként teljesítette a tökéletes tavaszi szezont

Bár nem indult jól az éve, az olasz játékos márciustól megállíthatatlanul játszott. Öt Masters-tornát nyert egymás után, hazai versenyén pedig több rekordot is megdöntött. A Roland Garrosra toronymagas esélyesként érkezik.

Molnár Kristóf
sport

Jön a kegyelmi dosszié, átalakítják a végrehajtást, mennek a vármegyék és meglesz a módja Sulyok eltávolításának is

Magyar Péter megtartotta a Tisza-kormány második ülése utáni sajtótájékoztatóját.

Windisch Judit
POLITIKA

A mesterséges intelligenciával foglalkozik majd Leó pápa első írása

A katolikus egyházfő első enciklikájának bemutatójára egy AI-vállalat alapítóját is meghívták.

Fődi Kitti
vallás

Nagy Ervin és Molnár Áron egyszerre posztolta ki Mága Zoltán NKA-s pályázatát, amiben a prímás a választások sikeréért kért félmilliárdot Hankó Balázstól

Ezt a támogatási célt egy szintén kiszivárgott levél szerint a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyta.

Német Szilvi
KULTÚRA

A sajtószabadság és a médiapiac új keretei Magyarországon – a Médiafórum Egyesület javaslatai

A független szerkesztőségek csoportja –a 444 részvételével – munkaanyagot készített a médiaszabályozás lehetséges kereteiről. Átláthatóság, számonkérhetőség, takarékos és független közmédia, 1+1+1 százalék.

444.hu
Média

Orbán Anita hazarendelte Magyarország varsói nagykövetét

Íjgyártó István több nagykövetséget megjárt már.

Fődi Kitti
POLITIKA

Kinevezték a közigazgatási államtitkárokat

Május 19-ével lépnek hivatalba.

Windisch Judit
POLITIKA

Megindult a végrehajtási eljárás Balásy cégei ellen

Nyomozás is zajlik ellenük.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

A modellváltó egyetemek nem kerülnének vissza az államhoz, de a KEKVA-s rendszert már Merkely is átalakítaná

Hankó Balázs remek gyógyszerész, csak az a baj, hogy megkapta a kultúrát, amihez nem ért - mondta a 444-nek a Semmelweis rektora saját korábbi helyetteséről. Szerinte az egyetemi kuratóriumok túlpolitizáltak és túlterjeszkedtek, ő az osztrák modellre térne át.

Kolozsi Ádám
belföld

Nem kell minden kórházba szülészet a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese szerint

A szülészetért mindig harcolnak a polgármesterek, de Velkey György János szerint a rendszer fenntarthatatlan. Személyes kudarcának tartja, hogy a gyermekegészségügy nem lett prioritás az Orbán-kormány alatt.

Windisch Judit
Egészségügy

Tárgyalni kezd a külügy az ukránokkal a magyar kisebbség jogainak rendezéséről

A kárpátaljai szervezeteket is bevonják.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Trump nem kapja meg a támogatást a bálterem-projektjére

Hogy lesz így még több aranyozott arany a Fehér Házban?

Mészáros Juli
külföld
Podcast

Orbánék azt hitték, megtalálták a csodafegyvert a posztmodern politikai kommunikációban, de aztán kiderült, hogy mégis létezik a valóság

Érdemi viták helyett bűnbakképzés, ellenségképgyártás, hangulatkeltés. Az Orbán-rendszer kommunikációjáról adatelemzéssel is kimutatható, hogyan tért el a demokratikus normáktól. Hogy tudta föltörni a független sajtó a legyőzhetetlennek hitt propagandát? Sik Domonkos szociológus az RC2S2 kutatásáról.

Uj Péter
podcast

Keir Starmer nem mond le

Pontosabban a brit miniszterelnöknek „nem áll szándékában időpontot kitűzni a Downing Street-i távozására”.

Mészáros Juli
külföld

Havasi Bertalan a felmentési pénzről: Én nem ajánlom fel a káprátaljai gyerekeknek és senki másnak

Nem szeretne másnak dolgozni, csak Orbán Viktornak, és szerinte nem a Fidesznek kell megújulnia, hanem Orbánnak.

Fődi Kitti
POLITIKA

Huth Gergely: Mindig röhögtünk a libernyákokon, hogy 16 évet lehúztak valóságtagadásban – most én vagyok így

Néző László nem bánja, hogy nem mondják meg felülről, mit csináljanak, de 16 év alatt elfelejtették, ezt hogyan kell csinálni. Bayer Zsolt pedig azt mondta a Sajtóklubban, hogy minden túlzás nélkül olyan a helyzet, mint 1919-ben.

Herczeg Márk
POLITIKA

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Hivatali visszaélés miatt.

Mészáros Juli
POLITIKA