Kapu Tibor szerint ő nem volt a Fidesz űrhajósa, és nem lesz a Tisza űrhajósa sem

„Én Magyarország kutatóűrhajósa vagyok, nem a Fidesz űrhajósa, és nem is leszek a Tisza űrhajósa” – mondta Kapu Tibor űrhajós az Egyenes Beszédben hétfő este. Hangsúlyozta, hogy nem a Fidesz logójával ment a világűrbe, és ha még egyszer felmegy, akkor sem a Tisza logójával megy majd.

Kapu szerint 16 évig nyilvánvalóan egy olyan rendszerben éltünk, amiben a kormány és a párt sokaknál össze volt keverve, úgyhogy megérti, ha valaki ebbe bele szeretne látni valamit. Azt mondta, a Tisza és a Fidesz is elhívta az évértékelőjére, ezekre azonban nem ment el, ahogy a Fidesz-kampányban fontos szerepet játszó DPK-gyűlésekre sem.

(Kapu tavaly szeptemberben meghívásra részt vett a kötcsei pikniken, előtte pedig Orbán Viktor készített vele interjút – de új évi beszédet is mondott Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett.)

Kapu április 12-én arról posztolt, hogy „a demokratikus Magyarország győzött”, de szerinte ezzel egyrészt a nagyon magas részvételi arányra, másrészt a két éve tartó gyűlölködő kampány végére utalt. Azt mondta, annak örült, hogy a társadalom el tud kezdeni gyógyulni.

Azt is mondta, nem esik jól neki, hogy sok fideszes szavazó árulónak tartja a poszt és amiatt, hogy a parlamenti alakuló ülés utáni ünnepségről posztolt – utóbbit nép- és államünnepélynek tartja, így a képet nem tartja pártpolitika megnyilvánulásnak. Szerinte az űrkutatás témája a pártok felett áll, és kormányokon átívelő kell, hogy legyen.

Az RTL kérdéseire Kapu arról beszélt, hogy az előző kormány kereste állami pozícióval, de nemet mondott rá, mert nem érezte a felkérés szakmai megalapozottságát – a kérdésre, hogy most elfogadna-e egy ilyen pozíciót, azt mondta, átgondolná.