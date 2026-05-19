Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügyről

10 esetben volt ellentétes döntés az IM felterjesztéséhez képest, van-e különbség K. Endre ügyében. Például, hogy K. Endrének aznap jegyezte ellen Varga Novák döntését, másnál volt-e ilyen?

Magyar azt mondta, a Hunnia ügycsoport külön szálon futott, ott volt még egy esetben kiemelés és aláírás. Magánvéleménye szerint 22 kegyelemből 6 volt rendkívül érzékeny, hozzácsaptak még párat. A 22 rekordnak számított, hozzácsaptak egy adagot, hogy ne tűnjön úgy, hogy csak a politikai ügyek voltak.

Az ügyvédről nem akar beszélni most sem. Mélységesen nem ért egyet a szabályozással, hogy miért kell visszatartani az információt, hogy ki volt az ügyvéd.

A kegyelmi kérvény jóval korábban, háromnegyed-egy évvel korábban keletkezett, és hirtelen előkapták a minisztériumból a kérvényt.

Magyar él a gyanúperrel, hogy nem véletlen nem tájékoztatták Vargát, hogy Novák Katalin felülírta a döntést. A kérdés, hogy hol nem voltak szándékosan transzparensek? A volt feleségétől nem kapott információt, de egy volt miniszter családjától szerzett információt. Lehet is-is, vagy a Sándor-palotában, vagy a minisztériumban jártak el így. Valakik ezeket a kegyelmeket kilobbizták, egy erősebb hatalom kellett hozzá, amiről az érintettek fognak beszámolni. Ezért lesz a vizsgálóbizottság, ahol kötelező lesz megjelenni.

Répássy Róbertnek meg kell jelennie a vizsgálaton? Magyar szerint igen, az aktuális miniszter, a volt köztársasági elnöknek és az akkori kormány tagjainak kell megjelennie. Ők tudják megmondani, mi történt pontosan. Orbán bebújt nők szoknyája mögé, most itt az idő elmondani az igazságot.