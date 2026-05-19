Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügyről

Véget ért a kegyelmi ügyben tartott rendkívüli sajtótájékoztató
Már készül az összefoglaló cikkünk, addig is meg lehet nézni a nyilvánosságra hozott dokumentumokat a nemrég élesedett kormányzati oldalon.
Már készül az összefoglaló cikkünk, addig is meg lehet nézni a nyilvánosságra hozott dokumentumokat a nemrég élesedett kormányzati oldalon.
– mondta Magyar, majd utalgatását azzal folytatta: „Szerintem érdemes lenne, esetleg... ha van ilyen a történetben, akit belerángattak, aki mögé bebújtak, akit megaláztak az urak.”
A HVG kérdésére mondta mindezeket, miután azt kérdezték tőle, hogy ha bizottságnál kötelezővé is a teszik a megjelenést, az igazságmondást hogy lehet kötelezővé tenni. Magyar szerint a bíróságokhoz haosnlóan kell meghozni a szabályozást, miszerint a hamis tanúzás bűncselekménynek számít.
A 24.hu arra kíváncsi, hogy a Budaházy-féle Hunnia ügy is nagy felháborodást okozott, ott terrorizmus miatt ítélték el őket, és Budaházy is a pápalátogatásra hivatkozva kapott kegyelmet. A kérdés, hogy ezt az ügyet is kivizsgálják-e. Magyar azt mondja, az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom két külön hatalmi ág, ő nem fog jogerős bírói ítéleteket minősíteni. A köztársasági elnök diszkrecionális jogköre, hogy kinek ad kegyelmet. Nem látja indokoltnak kinyitni azt az ügyet.
Magyar szerint ennek nem az a módja, hogy becsengetnek Novákhoz.
A Klubrádió is Sulyokra kérdez, tudják-e, hogy valóban léteznek az iratok, kell-e jogszabálymódosítás az ügyben, vagy a következő elnök nyilvánosságra hozhatja-e az aktát.
Magyar azt mondja, más út nincs, mint hogy a köztársasági elnök nyilvánosságra hozza az aktát. Szerinte Sulyoknak nagy a felelőssége, erkölcsi, jogi és politikai. Reméli, hogy átérzi a felelősséget, és nem a dicstelen múltjával akar bevonulni a politikatörténetbe, hanem az utolsó lépések egyikeként odateszi a puzzle másik felét. Kell, hogy legyen ilyen akta ott, bővítve. Megvan az, ami az IM-ben keletkezett, és megvan a köztársasági elnök saját hivatalának előkészítése is. Ott is van kegyelmi főosztály, a munkát elvégzik, ott is készül egy felterjesztés a köztársasági elnöknek. Hogy abban az aktában mi van, és hogy az igazgató ott leírta-e azt, hogy pontosan kinek a nyomására, utasítására, vagy a kormány döntése nyomán került sor a kegyelem megadására, nem tudja. Ha nincs benne, akkor majd elmondják az érintettek.
tudja megkezdeni működését a vizsgálóbizottság Magyar reményei szerint.
– tette fel a kérdést a Telex, amire Magyar azt mondta, nem az ő feladata ezt eldönteni. „Én nem leszek tagja ennek az országyűlési viszgálóbizottágnak.”
Szerinte a volt elnököt, az akkori kormány tagjait és az igazságügyi minisztériuum vezető tisztségviselőit” és aztán szerinte felmerülhet több név is, „akár az imént említett hölgyé is”.
Az RTL arra kérdez, ki lobbizhatott K. Endre érdekében, Magyar erre nem mond nevet. Nem javasolja Sulyoknak, hogy ne hozza nyilvánosságra a nála lévő aktát. Ha megtagadja, övé a politikai és morális felelősség.
Varga nem beszélt neki arról, hogy milyen körülmények között zajlott az ellenjegyzés.
10 esetben volt ellentétes döntés az IM felterjesztéséhez képest, van-e különbség K. Endre ügyében. Például, hogy K. Endrének aznap jegyezte ellen Varga Novák döntését, másnál volt-e ilyen?
Magyar azt mondta, a Hunnia ügycsoport külön szálon futott, ott volt még egy esetben kiemelés és aláírás. Magánvéleménye szerint 22 kegyelemből 6 volt rendkívül érzékeny, hozzácsaptak még párat. A 22 rekordnak számított, hozzácsaptak egy adagot, hogy ne tűnjön úgy, hogy csak a politikai ügyek voltak.
Az ügyvédről nem akar beszélni most sem. Mélységesen nem ért egyet a szabályozással, hogy miért kell visszatartani az információt, hogy ki volt az ügyvéd.
A kegyelmi kérvény jóval korábban, háromnegyed-egy évvel korábban keletkezett, és hirtelen előkapták a minisztériumból a kérvényt.
Magyar él a gyanúperrel, hogy nem véletlen nem tájékoztatták Vargát, hogy Novák Katalin felülírta a döntést. A kérdés, hogy hol nem voltak szándékosan transzparensek? A volt feleségétől nem kapott információt, de egy volt miniszter családjától szerzett információt. Lehet is-is, vagy a Sándor-palotában, vagy a minisztériumban jártak el így. Valakik ezeket a kegyelmeket kilobbizták, egy erősebb hatalom kellett hozzá, amiről az érintettek fognak beszámolni. Ezért lesz a vizsgálóbizottság, ahol kötelező lesz megjelenni.
Répássy Róbertnek meg kell jelennie a vizsgálaton? Magyar szerint igen, az aktuális miniszter, a volt köztársasági elnöknek és az akkori kormány tagjainak kell megjelennie. Ők tudják megmondani, mi történt pontosan. Orbán bebújt nők szoknyája mögé, most itt az idő elmondani az igazságot.
mert akkor már K. Endre a reintegrációs őrizetét töltöte, és otthon volt.
„Valaki azt mondja, azért, hogy kapjon nyugdíjat” – mondta Magyar, de azt nem mondta, hogy ezt a sokáig Vidéki Prókátor néven futó Fülöp Botond mondta.
Magyar szerint „valószínűbbnek tűnik az iratok alapján” és a kegyelmi kérvényt megtámogató oktatási intézmények vezetői miatt, hogy K. Endre „szeretett volna tovább dolgozni. Gyerekekkel.”
Azokban az ügyekben, ahol megadják a kegyelmet, ott nyilvánosságra kell hozni a kegyelmi határozatot, vagyis magát a tényt és a nevet.
Magyar szerint, aki úgy látja, az utolsó tíz százalékot majd az érintettek tudják hozzátenni, hogy teljes legyen a kép.
– mondta Magyar, miután közölte, csak ennyit mondhat, mert azt nem hozhatják nyilvánosságra, hogy ki volt az ügyben az ügyvéd.
– mondta Magyar, aki szetint ezt Gulyás Gergelytől lehet tudni, aki ezt egyszer a Telexnek árulta el.
„A Hunnia per elítéltjeinek ügyében egyeztetet a kormány. Az nem derült ki, hogy K. Endre ügyében egyeztetett-e a kormány” – mondta Magyar, aki szerint nagyon sok információ jutott el hozzájuk, „a Fidesz vezetőinek szűk köréből is”.
Magyar bemutatta azt a feljegyzést, amit Répássy Róbert államtitkár készített Tuzson Bence akkori igazságügyi miniszer számára, már a botrány kirobbanása után- Ebben a többi között arról ír, hogy a pápalátogatásra figyelemmel a kegyelmi döntés nem a megszokott módon történt.
Itt van egyben az egész dokumentum. Répássy a levelet 2024. február 5-én írta, az első cikk három nappal korábban jelent meg.