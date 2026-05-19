Reuters: A Trump-kormány segített az Egyesült Államokba menekülni Budapestről a körözött volt lengyel igazságügyi miniszternek

Az amerikai külügyminisztérium második embere személyesen intézte el, hogy az Egyesült Államok vízumot adjon a Magyarországon bujkáló Zbigniew Ziobrónak, a PiS-kormány volt igazságügyi miniszterének – írja négy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Reuters. A lengyel politikus ellen hazájában 26 vádpont alapján készülnek eljárást indítani, de még Magyar Péter hivatalba lépése előtt elhagyhatta Magyarországot, és az Egyesült Államokba utazott.

A Reuters szerint Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes utasította a washingtoni külügyminisztérium konzuli ügyekért felelős vezetőit, hogy a budapesti amerikai nagykövetség adjon ki vízumot Ziobrónak. Az egyik forrás szerint újságírói vízumot kapott. A döntés azért volt sürgős, mert a lengyel kormány attól tartott, hogy Orbán Viktor választási veresége után az új magyar vezetés kiadná Ziobrót Varsónak.

Magyar Péter korábban valóban arról beszélt, hogy hivatalba lépése első napján kiadatná a volt lengyel minisztert. Ziobro végül még Magyar május 9-i beiktatása előtt megszerezte az amerikai vízumot és elhagyta Magyarországot. Hétfő este, a Tisza-kormány második ülése utáni sajtótájékoztatón a Reuters kérésére a miniszterelnök elmondta, tudomása szerint Ziobro ezek után nem közvetlenül érkezett az Egyesült Államokba, hanem Bécsből, Párizsból vagy Brüsszelből, de erről már nem tudott pontos részleteket elárulni. Azt is hozzátette, hogy a volt lengyel miniszter jelenlegi tartózkodási helye a magyar hatóságok számára ismeretlen, ő maga pedig az Egyesült Államok kormányával nem vette fel a kapcsolatot az ügyben.

A Reuters úgy tudja, az amerikai külügyminiszter helyettese az ügyet „nemzetbiztonsági kérdésként” kezelte, bár a hírügynökség nem tudta megállapítani, pontosan mi indokolta ezt a minősítést. A lap szerint Landau Tom Rose varsói amerikai nagykövettől hallott Ziobro ügyéről, és úgy tekintett rá, mint akit politikailag üldöznek.

Az amerikai külügy nem kommentálta érdemben az értesüléseket. A Reuters kérdéseire csak annyit válaszoltak, hogy a vízuminformációk bizalmasak. A Fehér Ház, Donald Tusk lengyel miniszterelnök hivatala és a magyar kormány sem reagált a megkeresésekre. A Reuters azt sem tudta megállapítani, hogy Donald Trump vagy Marco Rubio külügyminiszter részt vett-e a döntésben.

Az 55 éves Ziobro a 2015 és 2023 között kormányzó Jog és Igazságosság párt egyik legfontosabb embere volt, ő vezényelte le azokat az igazságügyi reformokat, amelyek miatt az Európai Unió szerint sérült a lengyel igazságszolgáltatás függetlensége. A lengyel hatóságok szerint a politikus visszaélt az Igazságügyi Alap pénzével, amelyet eredetileg bűncselekmények áldozatainak megsegítésére hoztak létre. A vádak szerint ebből az alapból vásároltak Pegasus kémszoftvert is, amelyet állítólag politikai ellenfelek és újságírók megfigyelésére használtak.

Ziobro tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a Donald Tusk vezette, Európa-párti lengyel kormány politikai bosszút folytat ellene. A Trump-kormányzat az elmúlt időszakban többször is arról beszélt, hogy az európai konzervatív politikusokat „lawfare”, vagyis politikai célú jogi eljárások érik.

Orbán Viktor januárban adott menedékjogot Ziobrónak. Varsó ezután már az útlevelét is érvénytelenítette, és múlt héten bejelentette: Washingtontól és Budapesttől is magyarázatot kér arra, milyen jogi alapon hagyhatta el Magyarországot.

Ziobro időközben a PiS-közeli TV Republika csatorna kommentátora lett. Május 10-én már az Egyesült Államokból jelentkezett be a csatorna műsorába. „Az Egyesült Államokban vagyok. Ez egy hihetetlenül összetett, gyönyörű ország, a világ legerősebb demokráciája” – mondta.