Tarr Zoltán leállíttatta az NKA összes támogatásának kifizetését

A Nemzeti Kulturális Alap összes kifizetésének felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A döntést hétfő este jelentette be a Facebook-oldalára feltöltött videóban, ahol arról beszélt: az NKA elnökeként utasította a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját, Krucsainé Herter Anikót, hogy május 19-ével állítsák le az alap valamennyi kifizetését, írta az MTI.
Tarr szerint erre a lépésre azért volt szükség, mert szeretnék „megállítani, ami megállítható”, és megakadályozni, hogy az NKA továbbra is olyan programokra költsön pénzt, amelyek szerinte nem megfelelő célokat szolgálnak.
A miniszter úgy fogalmazott: nem szeretnék, hogy az alap „feleslegesen” támogasson olyan projekteket, amelyek „nem élveznek megfelelő támogatottságot”, illetve ahol „a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható”.
A videóban - ami a Facebookon valamiért kedd reggelre már nem elérhető - Tarr külön üzent azoknak is, akiknek támogatási pénze már úton volt, vagy jelenleg az NKA-nál ragadt. Azt mondta, senkinek sem kell aggódnia, mert a jogos kifizetéseket meg fogják kapni az érintettek.
Szerinte minden egyes hátralévő kifizetést külön át fognak vizsgálni. Arra kérte a támogatáskezelő főigazgatóját, hogy adja át neki a még nem teljesített utalások listáját, hogy ellenőrizni tudják, milyen teljesítés áll mögöttük. Ha ez megtörtént, akkor „ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáiknak” – mondta.
Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész-aktivista április 23-án közzétett videójában arról beszélt: szerinte a választások előtt az alap ideiglenes kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forint egy része valójában a Fidesz holdudvarának kampánytámogatását szolgálhatta.
Molnár ezután újságírókkal együtt heteken át tárta fel, kik kaptak pénzt az NKA-tól, illetve kik részesültek támogatásban Hankó Balázs külön miniszteri keretéből. A kritikák elsősorban azokat a projekteket érték, amelyeknél nehezen volt látható a közpénzköltés kulturális indokoltsága vagy szakmai súlya: milliók mentek somlói galuskaevő versenyre, vadász- és sportkluboknak, fideszes celebeknek, illetve csak papíron létező egyesületeknek.
A K-Monitor azt is feltárta, hogy a támogatásokat valahogy épp úgy sikerült kiosztani, hogy minden választókerület egyenlő összegben, pontosan 100 millió forinttal részesüljön belőlük még az áprilisi választások előtt.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint igenis a tartalomra és nem pofára adták a pénzt.
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.
Volt, ahol nem bonyolították túl, és egyszerűen négyszer 25 milliót, vagy ötször 20 milliót osztottak szét – a K-Monitor szerint tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről lehet szó.