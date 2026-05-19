Tarr Zoltán leállíttatta az NKA összes támogatásának kifizetését

A Nemzeti Kulturális Alap összes kifizetésének felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A döntést hétfő este jelentette be a Facebook-oldalára feltöltött videóban, ahol arról beszélt: az NKA elnökeként utasította a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját, Krucsainé Herter Anikót, hogy május 19-ével állítsák le az alap valamennyi kifizetését, írta az MTI.

Tarr szerint erre a lépésre azért volt szükség, mert szeretnék „megállítani, ami megállítható”, és megakadályozni, hogy az NKA továbbra is olyan programokra költsön pénzt, amelyek szerinte nem megfelelő célokat szolgálnak.

A miniszter úgy fogalmazott: nem szeretnék, hogy az alap „feleslegesen” támogasson olyan projekteket, amelyek „nem élveznek megfelelő támogatottságot”, illetve ahol „a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható”.

A videóban - ami a Facebookon valamiért kedd reggelre már nem elérhető - Tarr külön üzent azoknak is, akiknek támogatási pénze már úton volt, vagy jelenleg az NKA-nál ragadt. Azt mondta, senkinek sem kell aggódnia, mert a jogos kifizetéseket meg fogják kapni az érintettek.

Szerinte minden egyes hátralévő kifizetést külön át fognak vizsgálni. Arra kérte a támogatáskezelő főigazgatóját, hogy adja át neki a még nem teljesített utalások listáját, hogy ellenőrizni tudják, milyen teljesítés áll mögöttük. Ha ez megtörtént, akkor „ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáiknak” – mondta.

Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész-aktivista április 23-án közzétett videójában arról beszélt: szerinte a választások előtt az alap ideiglenes kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forint egy része valójában a Fidesz holdudvarának kampánytámogatását szolgálhatta.

Molnár ezután újságírókkal együtt heteken át tárta fel, kik kaptak pénzt az NKA-tól, illetve kik részesültek támogatásban Hankó Balázs külön miniszteri keretéből. A kritikák elsősorban azokat a projekteket érték, amelyeknél nehezen volt látható a közpénzköltés kulturális indokoltsága vagy szakmai súlya: milliók mentek somlói galuskaevő versenyre, vadász- és sportkluboknak, fideszes celebeknek, illetve csak papíron létező egyesületeknek.

A K-Monitor azt is feltárta, hogy a támogatásokat valahogy épp úgy sikerült kiosztani, hogy minden választókerület egyenlő összegben, pontosan 100 millió forinttal részesüljön belőlük még az áprilisi választások előtt.