Az MSZP elnöksége azt kéri az önkormányzati korrupciós ügyben érintettektől, hogy „a vizsgálatok és a jogi eljárások teljes körű lezárásáig párttagságukat függesszék fel”

„Az ártatlanság vélelme mindenkinek jár: Az MSZP leszögezi, hogy a demokratikus jogállam egyik legfontosabb alapelve az ártatlanság vélelme. Senkit sem lehet bűnösnek tekinteni mindaddig, amíg bűnösségét a független magyar bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja. A politikai boszorkányüldözést és a sajtóban zajló idő előtti ítélkezést határozottan elutasítjuk” – kezdi az MSZP elnöksége állásfoglalását „a korrupciós vádakkal és a közélet tisztaságával kapcsolatban”, amit azután adtak ki, hogy csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely, Láng Zsolt, Molnár Zsolt és további öt politikus, cégvezető letartóztatását.

Azt írják, hogy „a Magyar Szocialista Párt (MSZP) megalakulása óta elkötelezett a jogállamiság, a közélet tisztasága és a transzparencia mellett”, és számukra „a közpénzek védelme és a választók bizalma mindennél előbbre való”.

Úgy fogalmaznak, hogy „a törvények előtt mindenki egyenlő”, ugyanakkor „az MSZP elvi éllel támogatja, hogy a hatóságok teljes körűen, részrehajlás nélkül és a jogszabályok szigorú betartásával vizsgáljanak ki minden korrupciógyanús ügyet, függetlenül az érintettek pártállásától”.

Állásfoglalásukat és közleményüket azzal zárják, hogy a párt közösségének és politikai hitelének védelme érdekében „az MSZP Elnöksége elvárja minden olyan politikusától, aki korrupciós ügyben eljárás alanyává válik, hogy mutasson szolidaritást a politikai közösségével”, és az Elnökség „felkéri az érintett tisztségviselőket és tagokat, hogy a vizsgálatok és a jogi eljárások teljes körű lezárásáig párttagságukat függesszék fel”.

Szerintük ezzel a lépéssel biztosítható, hogy az érintettek a jogi védelmükre koncentrálhassanak, miközben megóvják a párt közösségét a politikai támadásoktól.