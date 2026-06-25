Két napja őrizetbe vették, ma nagyinterjú jelent meg a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felfüggesztett főigazgatójával

Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő májusban felfüggesztett főigazgatója egyike volt annak a hat embernek, akiket őrizetbe vettek kedden a Nemzeti Kulturális Alappól az úgynevezett 790-es kollégiumon keresztül 17 milliárdnyi támogatást fizettek ki gyanús körülmények között. Aznap a nyomozást végző NAV azt közölte, hogy őket 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatásukat. Bús Balázs, az NKA nemrég lemondott alelnökének esetében és Ughy Attila, az NKA keretén belül működő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának tagjának esetében el is rendelte a bíróság a letartóztatást.

Meglepő módon a fentiek ellenére Krucsainé Herter Anikóval csütörtökön nagyinterjú jelent meg az Indexen. Ebben Krucsainé tisztázza, hogy honnan is volt ez a 17 milliárd forint. Az ötös lottó játékadójából származik az NKTK pénzalapja, aminek csak egy kisebb részét használhatják fel évről évre, így maradványösszeg keletkezett, aminek felhasználását 2024 végén, 2025 elején kérték a Nagy Márton akkori nemzetgazdasági minisztertől, aki ehhez hozzá is járult. Így állt az NKTK rendelkezésére 10 milliárd forint, majd felhasználhatták a teljes 2025-ös keretet is, így nőtt az összeg 17 milliárdra.

Krucsainé azzal érvel, hogy a Támogatáskezelő nem bírálhatja felül a kollégiumok döntését arról, hogy ezeket a forrásokat mire használják. Az interjúban felmerül, hogy a 17 milliárdra szóló pályázatok nem nagyon voltak meghirdetve. Sőt az is felmerült, hogy előre szóltak egyes későbbi kedvezményezetteknek, amire Krucsainé így válaszol:

„Mi nagyon sok pályázóval tartjuk a kapcsolatot, tehát aki segítségért fordul hozzánk, annak segítünk, de nagyon sok technikai telefont is lebonyolítanak a kollégáink. Az én szemléletem az, hogy mi a pályázókért vagyunk. Konkrét emberekről nincs olyan információm, hogy célzottan kerestük volna meg őket.”

Krucsainé arról is beszél, hogy ők a Támogatáskezelőnél azt sem tudták, hogy azok a produkciók, amikre kiosztották ezt a pénzt, mennyibe kerülhetnek a valóságban.

„A piaci kereslet-kínálatot ilyen mélységében a kollégáim nem ismerik. Tehát azt, hogy, mondjuk, egy zenekar mennyiért lép föl, hogy egy slambucfőző fesztivál helyszínbérlete mennyi, vagy hogy egy néptánccsoport mennyibe kerül, erre nem tudunk elemzéseket vagy kutatásokat végezni. Mi azokat a bizonylatokat tudjuk elfogadni és áttekinteni, ami szabályos. Minden egyes pályázatnál költségtervet kell készíteni, és ha azt írják, hogy bérleti díjra 100 forintot szeretnének költeni, és kiderül, hogy ez 5 millió, akkor ott azért visszakérdezünk, hogy ez most miért is ennyi. De ha százzal számol el, akkor nem igazán van eszköz a kezünkben. Piackutatásokat nem tudunk végezni, annyian azért nem vagyunk. Ezért szállunk ki nagyon sok esetben a helyszínre, ott sok minden kiderülhet” mondja.

Arra a kérdésre, hogy ezeknek a produkcióknak egy része valójában a Fidesz választási kampányáról szólt, így végső soron kampányt finanszíroztak, Krucsainé így válaszol:

„Alapvetően kulturális projekteket támogatunk. Az, hogy a háttérben mi történik, nem feladatunk vizsgálni.”

Krucsainé Herter Anikó az interjú több pontján is „felfelé mutogat”, többször egyértelműen Hankó Balázs miniszter felelőségét veti fel.