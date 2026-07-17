A tisztelet neve: Németh Szilárd

Fotó: Németh Szilárd/Facebook

Van olyan csoportja magyar állampolgároknak, akik tisztelik Németh Szilárd egykori Fidesz-alelnököt. Annyira, hogy ezt jogilag is értelmezhető formába öntötték. Ők a Magyar Birkózók Szövetsége, akik pénteki közgyűlésükön a május végén lemondott előző elnöküket, Némethet, tiszteletbeli elnöknek választották meg.

Az új elnök pedig Lőrincz Tamás lett.

Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnoki aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz. A tagok egyhangúlag adták meg a bizalmat Lőrincznek, akinek a mandátuma öt évre szól. A 89 tagszervezetből 63 jelent meg.

A 39 éves sportvezető sportolói karrierjét a tokiói játékokon a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában szerzett aranyéremmel zárta, az elmúlt években pedig a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója volt. A KIMBA-t Németh Szilárd gründolta.

Lőrincz Tamás az MBSZ-t 2015 óta irányító Németh Szilárdot váltja, aki május 29-én mondott le és az elnöki feladatokat június 30-ig látta el. Alapszabálymódosításról is döntöttek a tagszervezetek, mivel Lőrincz Tamás már a jelölőlistára való felvétele után jelezte, hogy főállásban szeretné betölteni az elnöki pozíciót, az alapszabály viszont eddig társadalmi munkában szabályozta az elnöki szerepvállalást.