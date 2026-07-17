Egy hét türelmi időt adott a szakszervezet az IKEA-nak

Egy hét türelmi időt kap a szakszervezettől az IKEA, hogy érdemben reagáljon a munkavállalók 6 százalékos alapbéremelési igényére; az érdekképviselet vállalta, hogy ez idő alatt, július 20-26. között nem szerveznek és nem hirdetnek újabb sztrájkot, mondta el a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke pénteken az MTI-nek.

Az ikeás dolgozók nem elégedettek a béremeléssel, a cég viszont nem akarja megadni júliustól a követelt további 6 százalékos emelést. A múlt heti, a szombati sztrájk és a szerdai, egész éjszakán át tartó sztrájk után csütörtökre egész napra beszüntették a munkát.

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„Amennyiben a válasz továbbra is elutasító, és ezt egy nulla forintos ajánlattal szeretnék a munkavállalókkal közölni, tegyék meg” - fogalmazott Karsai Zoltán, a szakszervezet elnöke, hozzátéve, hogy akkor, a türelmi idő letelte után egész napos sztrájkokat fognak szervezni, és azokra olyan időpontokat keresnek majd, amelyek a legfájdalmasabbak a vállalat életében.

A szakszervezeti vezető megerősítette, a dolgozók 6 százalékos alapbéremelést szeretnének, mert nem tudnak kijönni a bérükből. A szakszervezet elnöke szerint a munkavállalókat nagyon felháborítja, hogy miközben a vállalat plusz energiát és anyagi forrásokat fordít a helyzet kezelésére, például bérelt munkaerő alkalmazásával, addig az IKEA nem akarja emelni saját dolgozóinak bérét.