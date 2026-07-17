Győrfi Pál otthagyja a mentőszolgálatot

„Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak? A távozás mellett döntöttem” - írja Győrfi Pál a Facebookon péntek délután.

Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Győrfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Győrfi leváltását, hogy:

„Egy új arc önmagában persze még nem garancia semmire. De egy tisztább hang, egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon; ne eltakarjon, hanem feltárjon; ne bűnbakokat keressen, hanem tanuljon”

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Győrfi Pál köszönetet mondott az OMSZ-nél töltött 43 évért, és azt írta, most egy új korszak kezdődik, tele van tettvággyal. Posztját azzal zárta: „rövid pihenés után jönnek az új kihívások. Hamarosan találkozunk”.