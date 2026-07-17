Hatalmas robajjal omlik éppen össze a Fidesz

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  • Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták?
  • Miért ment el Szijjártó Péter?
  • Mit üzen, hogy Orbán Viktor az amerikai focivébén van?
  • Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
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