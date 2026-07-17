Magyar Péter bejelentette, hogy öt adófajtát eltörölnek

Öt adófajta eltörléséről döntött a Tisza-kormány, de a miniszterelnök a pénteki videójában azt is ígérte, hogy duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat.

Eltörlik:

Az önkormányzatok által külön kivethető települési adót. Ezt az adót a több mint 3000 település közül 25 önkormányzat alkalmazza.

Az ebrendészeti hozzájárulást, amit eddig 16 településen vetettek ki.

A bevándorlási különadót is. Eddig ebből az államnak nem származott bevétele.

A széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Magyar Péter szerint ezek ellentétesek az uniós joggal, és ezt az előző kormány pontosan tudta. Szerinte ezt az adót az előző kormány szándékosan vezette be néhány konkért vállalat büntetésére.

Magyar Péter azt is ígérte, rendet tesznek a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Emellett duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítik elő, amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseket.