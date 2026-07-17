Magyar Péter bejelentette, hogy öt adófajtát eltörölnek

Öt adófajta eltörléséről döntött a Tisza-kormány, de a miniszterelnök a pénteki videójában azt is ígérte, hogy duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat.
Eltörlik:
Magyar Péter azt is ígérte, rendet tesznek a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével.
Emellett duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítik elő, amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseket.