Miniszteri biztosokat neveztek ki a közmédia megújítására és a traumatológiai várólisták csökkentésére

Péntek kora este több miniszteri biztosi kinevezés is megjelent a Magyar Közlönyben, olvasható az MTI-ben.
A miniszteri biztos előkészíti a közmédia megújításának lépéseit, közreműködik a közmédia megújításával összefüggő társadalmi és szakmai egyeztetések lefolytatásában, valamint előkészíti és koordinálja a közmédia, valamint annak szervezetei és intézményei átmeneti működésének biztosítását. Ezeken túl a miniszteri biztos feladata gondoskodni a közmédia átalakításával kapcsolatos kommunikációról, és végrehajtja és vezeti a közmédia működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását.
A határozat szerint Szekeres György Tibor áttekinti a mentális egészségügyi ellátórendszer teljes vertikumát, különös tekintettel a pszichiátriai a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, az addiktológiai, a pszichoterápiás, a klinikai szakpszichológiai, a közösségi pszichiátriai, rehabilitációs és krízisellátási területekre, és javaslatot tesz az ellátórendszer megerősítését és a különböző ellátási formák fejlesztését szolgálató intézkedésekre.
A miniszteri utasítás szerint Zahár Ákos áttekinti az ortopédiai és traumatológiai ellátórendszer működését, különös tekintettel a műtéti várólisták alakulására, az ellátási kapacitásokra, a betegutakra, valamint az ellátást befolyásoló szervezési és finanszírozási tényezőkre. Javaslatot tesz az ortopédiai-traumatológiai várólisták csökkentését és az ellátás hatékonyságának javítását szolgáló intézkedésekre.
Bognár Zsolt miniszteri biztosként a sürgősségi betegellátó rendszer működésének teljes vertikumát áttekinti, ennek keretében a hozzáférhetőség és betegbiztonság növelése érdekében elemzi a betegutakat, ellátási kapacitásokat és humánerőforrásokat leíró adatokat is - áll az értesítőben.
A miniszteri utasítás szerint Csapodi Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése.
Dombovári Márk Imre miniszteri biztosként irányítja és felügyeli az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működését és gazdálkodását, továbbá gyakorolja valamennyi munkáltatói jogkört. Feladata megszervezni és felügyelni a ménesgazdaság teljes belső ellenőrzését, valamint javaslatokat tenni a belső kontrollrendszer hatékonyabbá és átláthatóbbá tételére, a hasznosítás formáinak pontosítására és a vagyonkezelési rendszer átalakítására.