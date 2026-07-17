Miniszteri biztosokat neveztek ki a közmédia megújítására és a traumatológiai várólisták csökkentésére

Péntek kora este több miniszteri biztosi kinevezés is megjelent a Magyar Közlönyben, olvasható az MTI-ben.

Eszerint a közmédia ügyeiért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki Tarr Zoltán a korábbi RTL-s Grósz Juditot.

A miniszteri biztos előkészíti a közmédia megújításának lépéseit, közreműködik a közmédia megújításával összefüggő társadalmi és szakmai egyeztetések lefolytatásában, valamint előkészíti és koordinálja a közmédia, valamint annak szervezetei és intézményei átmeneti működésének biztosítását. Ezeken túl a miniszteri biztos feladata gondoskodni a közmédia átalakításával kapcsolatos kommunikációról, és végrehajtja és vezeti a közmédia működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását.

Grósz Judit.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Szekeres György Tibor pszichiátert.

A határozat szerint Szekeres György Tibor áttekinti a mentális egészségügyi ellátórendszer teljes vertikumát, különös tekintettel a pszichiátriai a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, az addiktológiai, a pszichoterápiás, a klinikai szakpszichológiai, a közösségi pszichiátriai, rehabilitációs és krízisellátási területekre, és javaslatot tesz az ellátórendszer megerősítését és a különböző ellátási formák fejlesztését szolgálató intézkedésekre.

Szintén Hegedűs nevezte ki Zahár Ákost ortopédiai-traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá.

A miniszteri utasítás szerint Zahár Ákos áttekinti az ortopédiai és traumatológiai ellátórendszer működését, különös tekintettel a műtéti várólisták alakulására, az ellátási kapacitásokra, a betegutakra, valamint az ellátást befolyásoló szervezési és finanszírozási tényezőkre. Javaslatot tesz az ortopédiai-traumatológiai várólisták csökkentését és az ellátás hatékonyságának javítását szolgáló intézkedésekre.

Hegedűs a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Bognár Zsoltot.

Bognár Zsolt miniszteri biztosként a sürgősségi betegellátó rendszer működésének teljes vertikumát áttekinti, ennek keretében a hozzáférhetőség és betegbiztonság növelése érdekében elemzi a betegutakat, ellátási kapacitásokat és humánerőforrásokat leíró adatokat is - áll az értesítőben.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Csapodi Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá.

A miniszteri utasítás szerint Csapodi Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése.

Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombovári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá.

Dombovári Márk Imre miniszteri biztosként irányítja és felügyeli az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működését és gazdálkodását, továbbá gyakorolja valamennyi munkáltatói jogkört. Feladata megszervezni és felügyelni a ménesgazdaság teljes belső ellenőrzését, valamint javaslatokat tenni a belső kontrollrendszer hatékonyabbá és átláthatóbbá tételére, a hasznosítás formáinak pontosítására és a vagyonkezelési rendszer átalakítására.