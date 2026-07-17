Nem elég, ha kikapcsolják, össze is kell törni – elkezdték betiltani az okostelefonokat a tálibok

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Egy hónappal ezelőtt – mindenfajta előzetes bejelentés vagy előkészítés nélkül – a tálib hatalom betiltotta az okostelefonok használatát a közszolgák számára Afganisztánban. Ez nem csak a munkahelyekre vonatkozik, otthon sem szabad többé okostelefont használniuk, és mivel az azóta eltelt pár hétben voltak esetek, amikor a hatóságok civileket is zaklattak telefonbirtoklás miatt, sokan attól tartanak, hogy ez csupán az első lépés volt a teljes, országos tiltás felé vezető úton.

Tálib férfi okostelefonnal, amikor még szabad volt – 2022-ben, Kabulban Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Az amerikaiak által indított, de a hatalmas pusztításon kívül más eredményt nem igazán felmutató háború, majd a kaotikusra sikerült kivonulás után a tálibok 2021-ben tértek vissza a hatalomba Afganisztánban. Azóta egy sor rendkívül szigorú intézkedést hoztak, súlyosan korlátozva a nők jogait, a gyülekezési jogot – és persze tiltásokat kezdtek bevezeti az online térben is, korlátozva a hozzáférést számos platformhoz. Az okostelefonokhoz eddig nem nyúltak: a 45 milliós országban pár évvel ezelőtti adatok szerint 25 millió telefon-előfizetés van, és az emberek rengeteg mindent intéztek online, elsősorban a WhatsAppon keresztül.

Ezért okozott komoly meglepetést a június középen kiadott tiltás, amit a katonai bíróság jegyzett, és ami az ultrakonzervatív vallási-politikai vezető, Hibatulla Ahundzáda szóbeli rendeletére épült. A tiltás azonnali hatállyal lépett életbe, felkészülési idő nélkül, másnap már senki nem használhatott okostelefont, aki állami intézményben dolgozik. A rendelkezés értelmében csak hívásra és üzenetküldésre alkalmas, érintőképernyő nélküli, képet és hangot rögzíteni nem tudó telefonok lehettek náluk. Akit szabályszegésen kapnak, annak nemcsak a telefonját törik össze, további, meg nem nevezett büntetésekre is számíthat.