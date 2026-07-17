Rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az aszálykárosult gazdák

mezőgazdaság

Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a 2025-ös aszály miatt, elsősorban a kukoricatermésben jelentkező, 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken, jelent meg a pénteki Magyar Közlönyben.

A rendelet indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű hozamveszteséget okozott, különösen a kukoricatermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkár-enyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válságalap megnyitása érdekében.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A támogatásra azok a gazdálkodók jogosultak, akik a 2025. évi egységes kérelmükben kukoricaterületet jelentettek be, az agrárkár-megállapító szerv igazolta esetükben a 30 százalékot meghaladó várható terméskiesést, valamint az idei egységes kérelmükben alapszintű-jövedelemtámogatást is igényeltek. A hektáronkénti támogatási összeget a rendelkezésre álló, legfeljebb 10,8 millió eurónak megfelelő forintkeret és a jóváhagyott károsodott kukoricaterületek nagysága alapján határozzák meg.

A támogatási kérelmeket július 22. és augusztus 5. között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, amely a hiánytalan kérelmekről dönt. A támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – legkésőbb 2026. szeptember 30-ig folyósítják a jogosult mezőgazdasági termelőknek.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az Európai Unió kedvezőtlen éghajlati jelenségek által érintett mezőgazdasági ágazatok számára biztosított szükséghelyzeti pénzügyi támogatás végrehajtását szolgálja Magyarországon. (MTI)

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