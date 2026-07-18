A CDU meleg frakcióvezetője és a férje egy külföldi béranyával vállalt gyereket

Saját pártján belül is bírálják Jens Spahnt, a német konzervatív CDU frakcióvezetőjét, miután a férjével béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban. Spahn azonos nemű férje, Daniel Funke szerdán jelentette be, hogy megszületett a fiuk, Georg, és a Bildnek azt is elmondta, hogy a gyerek az Egyesült Államokban, béranya közreműködésével jött a világra. A házaspár a lapnak azt állította, hogy a béranya a családjuk része marad, és Georgot egész életében elkíséri.

Jelns Spahn (jobbra) a férjével, Daniel Funkéval. Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

A politikust bírálók szerint Spahn kettős mércét alkalmazott, mivel maga is élt a külföldi béranyaság lehetőségével, miközben 2020-ban egészségügyi miniszterként nem támogatta annak németországi legalizálását. Németországban engedélyezett az azonos neműek házassága, a béranyaság azonban tilos, bár a bíróságok bizonyos feltételek esetén elismerik a külföldön jogszerűen létrejött szülői jogviszonyokat.

Daniel Peters, a CDU egyik tartományi vezetője a Bildnek azt mondta, hogy Jens Spahnnak le kell mondania, mert szándékosan megkerülte a német jogot. Peters elfogadhatatlannak nevezte, hogy a politikus magánéletében olyan megoldást választott, amelyet parlamenti képviselőként nem támogat, és amelynek legalizálására nem is tett kísérletet.

Friedrich Merz német kancellár pénteken Macronnal tartott közös sajtótájékoztatóján közölte, hogy az ügyet a CDU elnöksége fogja megvitatni. Hozzátette, hogy nem lát okot sem a jogszabály módosítására, sem pártja béranyaságot ellenző álláspontjának megváltoztatására.