A Fidesznek egy szalmabáb lett volna a legjobb, de Sulyok Tamás is megtette

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Alig választották köztársasági elnökké Sulyok Tamást, akiről az ország nagy része addig azt sem tudta, hogy a világon van, amikor kaptunk egy olvasói fotót Szegedről. Egy idősödő férfi, aki történetesen már Magyarország államfője volt, behúzódott egy bankfiók rejtekébe telefonálni. Hétköznapi jelenet, a felvétel mégis inkább kellemetlen volt, mint kedves, amit csak fokozott, hogy az a bizonyos védelmet nyújtó bankfiók a szuperneres MBH-é.

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy szegedi bankfiók mellett 2024. március 25-én
Illusztráció: Botos Tamás/444 via Kármán Kolos, olvasónk

Egy normális világban Sulyok Tamás egy percig sem lett volna köztársasági elnök, sőt alkotmánybírósági elnök sem nagyon. A kilencvenes-kétezres években a Fideszt támogató, egyre izmosabbá váló vidéki elit része volt. Egy szegedi ügyvéd, aki kétes zsebszerződéses ügyletekben is részt vehetett, mint oly sok társa. A fideszes Bartha László polgármestersége (1998–2002) idején ügyvédtársával az önkormányzat jogi képviseletét látta el. Ez volt az a ciklus, amikor a Fidesz úgy elvágta magát a városban, hogy azóta is az ex-MSZP-s Botka László a polgármester.

Miért kéne megjegyezni a nevét?

Orbán Viktor olyan rendszert épített, ahol alkotmánybírósági tag is csak megfelelő politikai előélettel lehetett az ember, és Sulyok ilyen volt, amikor a kétharmados fideszes parlament előbb az Alkotmánybíróság tagjává, majd elnökévé választotta.

Orbán bukott rendszerében a kormány szolgájává vált a köztársasági elnöki pozíció.

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POLITIKA köztársasági elnök fidesz sulyok tamás alkotmánymódosítás
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