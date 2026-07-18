A Fidesznek egy szalmabáb lett volna a legjobb, de Sulyok Tamás is megtette

Alig választották köztársasági elnökké Sulyok Tamást, akiről az ország nagy része addig azt sem tudta, hogy a világon van, amikor kaptunk egy olvasói fotót Szegedről. Egy idősödő férfi, aki történetesen már Magyarország államfője volt, behúzódott egy bankfiók rejtekébe telefonálni. Hétköznapi jelenet, a felvétel mégis inkább kellemetlen volt, mint kedves, amit csak fokozott, hogy az a bizonyos védelmet nyújtó bankfiók a szuperneres MBH-é.
Egy normális világban Sulyok Tamás egy percig sem lett volna köztársasági elnök, sőt alkotmánybírósági elnök sem nagyon. A kilencvenes-kétezres években a Fideszt támogató, egyre izmosabbá váló vidéki elit része volt. Egy szegedi ügyvéd, aki kétes zsebszerződéses ügyletekben is részt vehetett, mint oly sok társa. A fideszes Bartha László polgármestersége (1998–2002) idején ügyvédtársával az önkormányzat jogi képviseletét látta el. Ez volt az a ciklus, amikor a Fidesz úgy elvágta magát a városban, hogy azóta is az ex-MSZP-s Botka László a polgármester.
Orbán Viktor olyan rendszert épített, ahol alkotmánybírósági tag is csak megfelelő politikai előélettel lehetett az ember, és Sulyok ilyen volt, amikor a kétharmados fideszes parlament előbb az Alkotmánybíróság tagjává, majd elnökévé választotta.
Orbán bukott rendszerében a kormány szolgájává vált a köztársasági elnöki pozíció.
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Felköszöntötte Orbánt a születésnapján.
Szeged az egyetlen megyei jogú város, ahol 2002 óta nem tud polgármester-választást nyerni a Fidesz. Pedig a nagyvállalkozótól a lakótelepi arcig mindenféle jelöltekkel próbálkoztak, de egyik nagyobb vereséget szenvedett, mint a másik. Hogy ebben mennyi köze van a 2002-ben bukott fideszes Bartha Lászlónak, arról megoszlanak a vélemények, egy biztos: ami Orbánnak Gyurcsány, az Botkának Bartha.
A lap a köztársasági elnök véleményét kérdezte. Kaptak egy választ, megírták. Szántó Georgina erre a Facebookon hazugozott.
Ezért nem kommentálja a beszédet.
Szerinte szabálytalanul fogadták el.
A gránitszilárdságú alaptörvény 17. módosítása átment, mint kés a vajon. A fideszes képviselők bojkottáltak.
A DK EP-listavezetője azért jelentette fel a köztársasági elnököt, mert még ügyvédként magyar termőföldeket játszott át külföldi kézre.
A köztársasági elnök azzal érvelt, hogy ő nem avatkozhat be a pártpolitikai versenybe.
Napok után először megszólalt a sokak szerint alapjogot sértő törvényről a köztársasági elnök. Vagy legalábbis valaki a nevében posztolt a Facebookra.
Osztrák üzletemberek szegedi és soproni cégei környékén tűnt fel Sulyok Tamás. A gyanú szerint a földtörvényt kijátszó, kilencvenes években roppant népszerű zsebszerződéssel segítette őket földhöz jutni. A cégnyilvántartás szerint ráadásul még akkor is a kézbesítési megbízottjuk maradt, amikor már alkotmánybíró volt.
Arról, hogy a miniszterelnök egy állami ünnepségen kártevő rovarokhoz hasonlította az ellenfeleit, az államfő nem tett említést, de felidézte, hogy kiszivárogtatott hangfelvételek szerint Magyar Péter szűk körben büdös szájúaknak és agyhalottaknak nevezett embereket.
„Az államfő az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja.”
Orbán tripla nullás ügynöke, a nemzet influenszere olyan kampányt tol, amiről az utókor sem fog beszélni. Íme a 21. század kisbetűs embere, a mamelukok csinovnyikja, a szinte meg sem animált NPC, akiről annyit kell tudni, hogy semmit sem kell tudni róla.
Heten már elegen vannak ahhoz, hogy befagyjon a beadvány sorsa, és ezzel elvileg Polt sem tud mit kezdeni. Pedig információink szerint már elkészült a Sulyokot támogató határozati tervezet.
Annyi maradt, hogy rakétatámadás.
Nem akarunk jogtechnikai részletekbe menni, de nem lennénk most az EU és/vagy Kirgizisztán helyében.