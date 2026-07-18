Az erdőtüzek miatt borzalmas a levegő New York-ban, de akkor sem marad el a vébédöntő

Bár a levegőminőség továbbra sem lesz jó, a helyzet remélhetőleg sokat fog javulni vasárnapig, amikor helyi idő szerint délután háromkor elkezdődik a labdarúgó világbajnokság döntője New Jersey-ben.

A kanadai erdőtüzek füstjét a szél dél felé, az Egyesült Államok területe fölé viszi, amin Donald Trump amerikai elnök annyira berágott, hogy újabb büntetővámokkal fenyegette meg Kanadát, azt állítva, hogy arrafelé nem tesznek meg mindent az erdőtüzek megfékezéséért.

Más republikánusok gyorsan be is dobták újra az ötletet, hogy ha Kanada nem tudja eloltani a tüzeket, akkor inkább legyenek csak az USA 51. tagállama mégiscsak. Hogy a szaporodó erdőtüzeknek nincs-e esetleg valamilyen halvány összefüggése a fosszilis ipart számtalan eszközzel támogató Trump által még mindig tagadott és összeesküvés-elméletnek nyilvánított éghajlatváltozással, még nem jutott eszébe a republikánus megszólalóknak.

New York-nak és a keleti partvidéknek különösen kijutott a jóból, a város levegőminőségi indexe pénteken 188-ra emelkedett - miközben a 150-es érték a legtöbb ember számára már egészségtelennek számít.

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A város ege narancssárga színű volt, és a levegőben füstszag terjengett a beszámolók szerint.

A füst miatt a levegő minősége annyira rossz, hogy a hatóságok vörös riasztást adtak ki, és arra kérik a lakosságot, hogy ne is menjenek ki a szabadba.

Ezt a vasárnapi vébédöntő játékosai és a közönség biztosan nem tudja megtenni, és az elmúlt egy-két napban elég komoly lett az aggodalom, hogy hogyan fogja a meccset befolyásolni az extrém időjárás és a légszennyezettség, meg lehet-e egyáltalán tartani a döntőt az eredeti időpontban, vagy egy utolsó pillanatos helyszínváltoztatást is fel kell venni a B-tervek közé.

Erre azonban végül nem kell sort keríteni: a FIFA a javuló előrejelzésekre hivatkozva azt hangsúlyozza, hogy vasárnapra már sokkal jobbak lesznek majd a körülmények. Szombaton várhatóan esni is fog, ami elvileg segíthet a füst eloszlatásában, de azt előre nem igazán lehet látni, hogy mennyire.

A játékosok teljesítményére azonban a rossz levegő biztosan nem lesz jó hatással. James Hull, a londoni Sport-, Mozgás- és Egészségügyi Intézet (ISEH) szakorvosa az Athleticnek azt mondta, hogy már ennél kevésbé szennyezett levegőnél is azt szokták javasolni, hogy rövidítsék le az edzéseket, a rossz levegőminőségben játszó sportolók pedig gyakran számolnak be teljesítményromlásról.

„Gyakran éreznek irritációt a torkukban, köhögniük kell, olyan érzésük van, mintha fulladoznának. A levegőben lévő részecskék a légutak szűkületét okozhatják, ami légszomjat és mellkasi szorító érzést okoz, és arra készteti az embert, hogy visszavegye a teljesítményét. A levegő a szemet is irritálhatja, és megnehezíti a játékra való összpontosítást” - mondta Hull.