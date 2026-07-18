Az NB I.-ben nem lesz hidratációs szünet, lehet szájat eltakarva anyázni, és nem jár piros a tiltakozó levonulásért sem

A FIFA–UEFA-konfliktus elérte a magyar bajnokságot is. Az MLSZ arról adott ki közleményt, hogy a mindjárt kezdődő hazai fociidényben minden olyan esetben, ahol a nemzeti szövetségeknek van választási lehetőségük, ők az UEFA, nem pedig a FIFA gyakorlatát fogják követni. Ez a következő szabályokat jelenti:
Nem lesz automatikus hidratációs szünet.
A száj eltakarása nem jár automatikus kiállítással, ám a bíró mérlegelése alapján sportszerűtlen viselkedésnek minősülhet. Így büntethető lesz, de maximum sárga lappal, különösen reklamálás vagy konfliktushelyzet során.
Nem kapnak automatikus piros lapot azok, akik egy bírói döntés elleni tiltakozásból levonulnak a pályáról.
Minimálisan fogják VAR-ozni a szögleteket. Eleve csak teljesen egyértelmű esetben, és ilyenkor is csak akkor, ha a vizsgálat a játék újraindításának késleltetése nélkül megoldható.
Az utolsó újdonság: egyértelművé tették azt, ami eddig is az lett volna: ha egy félkegyelmű védő a kapus által kirúgáshoz letett és már megérintett labdát megfogja, hogy arrébb tegye és ő rúgja ki, az automatikus tizenegyes. Ugyanez MLSZ-nyelven: „Ha a kapus elvégzi a kirúgást, majd egy csapattársa még a büntetőterületen belül szándékosan kézzel ér a labdához, a helyes ítélet büntetőrúgás. Az UEFA ezzel az egységes játékvezetői gyakorlat kialakítását szeretné biztosítani.”