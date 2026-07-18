Az NB I.-ben nem lesz hidratációs szünet, lehet szájat eltakarva anyázni, és nem jár piros a tiltakozó levonulásért sem

Miguel Almiron, a focitörténet első szájeltakarás miatt kiállított játékosa levonulás közben azon meditál, hogy hogy lehetett ekkora kretén Fotó: STU FORSTER/Getty Images via AFP

A FIFA–UEFA-konfliktus elérte a magyar bajnokságot is. Az MLSZ arról adott ki közleményt, hogy a mindjárt kezdődő hazai fociidényben minden olyan esetben, ahol a nemzeti szövetségeknek van választási lehetőségük, ők az UEFA, nem pedig a FIFA gyakorlatát fogják követni. Ez a következő szabályokat jelenti: