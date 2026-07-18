Befektetők havi százezer dollárért előbb láthatnák Trump közösségi médiás posztjait

Donald Trump közösségimédia -platformjának képviselői havi százezer dolláros előfizetési díjért cserébe kínálnak gyorsabb hozzáférést az amerikai elnök posztjaihoz, írja a Financial Times.

Csütörtökön derült ki, hogy Trump cégének stábja pénzt csinálna abból, hogy gyorsított hozzáférést adna az elnök posztjaihoz azoknak, akik ezért hajlandóak fizetni. Mivel Trump posztjai nem ritkán alkalmasak arra, hogy megmozgassák a piacot, ez az információ értékes lehet az ilyesmire szakosodott befektetőknek, és a brit gazdasági lap megtudta, hogy nem is adnák olcsón a hozzáférést.

Az exkluzív hozzáférés itt milliszekundumokban, azaz a másodperc töredékeikben mérhető, de a teljesen automatizált, nagyfrekvenciás kereskedés (HFT) világában ez már komoly versenyelőnyt jelenthet. A csütörtöki bejelentést nem fogadták jól a Wall Streeten, a nagy alapkezelőknek és befektetőknek sem tetszett feltétlen a gondolat, hogy az elnökhöz köthető cégnek kéne ezentúl fizetniük, hogy a piacokat befolyásolni tudó információkhoz jussanak. Külön abszurd elem a történetben, hogy Trump közösségi oldalán csak minden sokadik poszt alkalmas a piacok befolyásolására, ezenkívül rasszista kirohanások, nárcisztikus mémek és demokrata politikusok gyalázása szokott még napirenden lenni, így akaratlanul, de erre is elő kéne fizessenek a befektetők havi százezer dollárért.

Ugyanakkor az egyik alapkezelő vezetője szerint nem lesz más választásuk, mint előfizetni, mert ebben a világban aki lemarad a hírekkel, annak annyi. A piacbefolyásolás egyik ismert sztorija volt, hogy tavaly kevéssel azelőtt, hogy a kormány bejelentette, hogy felfüggesztik az extra vámokat, kiposztolta, hogy ez most remek idő a vásárlásra. Akkor a legnagyobb amerikai cégeket jegyző index közel tíz százalékkal ugrott rövid időn belül. De a Trump-féle médiacég példaként hozta a befektetőknek készült anyagban azt is, amikor az elnök nemrég kiírta, hogy nagyon keményen fog odacsapni este Iránnak, mire világszerte rosszul reagáltak a tőzsdék.

Trump és családja amúgy az elnök második ciklusának kezdete óta hatalmas, milliárd dolláros vagyont szedett össze, többek között kétes kriptoügyekből, és az amerikai történelemben példátlan, ahogy az elnök a saját családját gazdagítja az elnöki döntéseivel.