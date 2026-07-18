Belebukott a CDU frakcióvezetője a béranyabotrányba

Jens Spahn még egészségügyi miniszterként Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Szombaton délutánra lemondott frakcióvezetői posztjáról Jens Spahn, Friedrich Merz német kancellár Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) és bajor testvérpártjának, a Keresztényszociális Uniónak (CSU) a parlamenti frakcióvezetője. Spahn abba bukott bele, hogy amertikai béranya szült gyereket neki és férjének, Daniel Funkénak. Ez azért okozott botrányt, mert Spahn pártja, a CDU ellenzi a béranyaság legalizálását és eddig a nyilvános vitákban maga a frakcióvezető is ezt az álláspontot hangoztatta. 2020-ban egészségügyi miniszterként komoly része volt abban, hogy a gyakorlatot nem tették törvényessé. Vagyis a probléma a kettős mérce alkalmazása volt.

Németországban a béranyaság tiltott, ugyanakkor nem jogellenes olyan gyermek felnevelése, aki külföldön, béranya közreműködésével született. A dolog az USA-ban teljesen legális.

„Az elmúlt napokban rá kellett döbbennem, hogy személyes boldogságom, a családalapítás a férjemmel és az apává válás összeegyeztethetetlen a politikai tisztségemmel"

- írta Spahn lemondólevelében. Spahn férje, Daniel Funke szerdán jelentette be, hogy megszületett a fiuk, Georg, és a Bildnek azt is elmondta, hogy a gyerek az Egyesült Államokban, béranya közreműködésével jött a világra. A házaspár a lapnak azt állította, hogy a béranya a családjuk része marad, és Georgot egész életében elkíséri.

Daniel Peters, a CDU egyik tartományi vezetője a Bildnek korábban azt mondta, hogy Jens Spahnnak le kell mondania, mert szándékosan megkerülte a német jogot. Peters elfogadhatatlannak nevezte, hogy a politikus magánéletében olyan megoldást választott, amelyet parlamenti képviselőként nem támogat, és amelynek legalizálására nem is tett kísérletet.