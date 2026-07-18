Fiatalság, bolondság, kabócák és csillagok – mit mesél az államfői teljesítményéről a jogállamiság miatt sosem aggódó Sulyok Tamás különös közösségi médiás küszködése

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A Tisza eltávolítja a Sándor-palotából Sulyok Tamást, aki két és fél évnyi Fidesz-kormányzás alatt egyszer sem aggódott a jogállamiság helyzete miatt, pedig lett volna rá alkalma.

Helyette rengeteget utazott, jogászokkal és kazah házelnökökkel cimborált,

politikai megnyilvánulásait pedig olyan száraz nyelven fogalmazta meg, hogy ember legyen a talpán, aki elsőre megértette, mit is akar.

A Tisza a passzivitás, a köztársasági elnöki pozíció kiüresítése miatt kampányolt az eltávolításával,

Sulyok szerint viszont nem is lehetett volna lehetősége politikai szempontok szerint megszólalni.

Az államfő szombat estig kapott határidőt arra, hogy aláírja az elmozdításáról szóló alkotmánymódosítást,

ebből az alkalomból végignyálaztuk államfői pályafutásának facebookos termését.

Ha valaki a kegyelmi ügybe belebukott Novák Katalin lemondása után úgy döntött, puszta érdeklődésből beköveti utódát, Sulyok Tamást a Facebookon, rövid időn belül villámgyorsan elveszíthette az érdeklődését. Sulyok felfogása saját pozíciójáról maga volt a merő unalom.

Ezzel nemcsak az a baj, hogy a Facebookon az unalom a legrosszabb tulajdonság, amit az ember magáénak tudhat, hanem és legfőképp az, hogy jószerével tényleg nem csinált soha semmit. Ezzel végletesen kiüresítette a Fidesz által korábban már egyébként is reprezentatívvá silányított köztársasági elnöki pozíciót.

Ha csak a Facebookját nézzük, az utazós (sokat utazott, ez százmilliókba került az államnak), tanácskozós, biciklizős posztokon túl alig találunk olyat, ami eszünkbe juttatná, hogy a köztársasági elnök oldalán járunk.

Végignyálazva Sulyok elmúlt csaknem két és fél évének fb-termését, összesen 41 olyan posztot találtunk, amiben valamilyen aktuális, közéleti vagy politikai témában nyilvánult meg. Ebből 25 az április 12-ei választás előtt, 16 utána íródott.

A cikkünk szempontjából érdekes posztok közé számítottuk a Donald Trump győzelmére írt gratulációt – ha többször is posztolt róla, de tartalmilag nem volt releváns különbség, azt egynek vettük –, vagy a Robert Fico elleni merényletre írt rövid imaposztot, illetve az utolsó szilveszteri beszédét is, amiben a Coelho-idézetek között nagyítóval sem talál az ember politikai szándékot.

Mi vezette a híresen passzív köztársasági elnököt arra, hogy április óta rövid idő alatt többször is szükségét érezte aktuális ügyekben megnyilvánulni? Talán pont az, hogy a Tisza feljogosítva érezte magát, hogy eltávolítsa az azt megelőző két évet abszolút passzivitásban eltöltő államfőt.

Magyar Péter a Sulyok eltávolítását is tartalmazó 17. alaptörvény-módosítás elfogadása előtti beszédében hosszasan sorolta, milyen fontos, a társadalmat megosztó témákban nem szólalt fel az elnök.

„Nem volt itt az elnök úr 2025. március 18-án a gyülekezési jog korlátozásakor.”

„Megszólalhatott volna amiatt, hogy három nappal korábban, március 15-én Orbán Viktor a magyar szabadság ünnepét arra használta fel, hogy eltaposandó kártevőknek nevezze politikai ellenfeielt, valamint bírókat, újságírókat, civileket.”

„Kár hogy nem volt itt 2025. május 20-án sem, amikor az Országgyűlés döntött Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróság rendszeréből.”

„Kár, hogy Sulyok Tamás nem volt itt 2026. március 24-én sem, amikor napvilágra került, hogy a Tisza informatikusai ellen titkosszolgálati nyomásra koholt vádakkal indult rendőrségi eljárás és titkosszolgálati megfigyelés.”

Magyar a felszólalásban azt mondta, Sulyok széke akkor is üresen maradt, amikor ezt a beszédet mondta ellene, és nem jött el megvédeni magát. (A napirenden kívüli felszólalásra a házelnök engedélyével valóban lett volna lehetősége Sulyoknak.)

Azzal kezdett, hogy védekeznie kellett