Fiatalság, bolondság, kabócák és csillagok – mit mesél az államfői teljesítményéről a jogállamiság miatt sosem aggódó Sulyok Tamás különös közösségi médiás küszködése

Ha valaki a kegyelmi ügybe belebukott Novák Katalin lemondása után úgy döntött, puszta érdeklődésből beköveti utódát, Sulyok Tamást a Facebookon, rövid időn belül villámgyorsan elveszíthette az érdeklődését. Sulyok felfogása saját pozíciójáról maga volt a merő unalom.
Ezzel nemcsak az a baj, hogy a Facebookon az unalom a legrosszabb tulajdonság, amit az ember magáénak tudhat, hanem és legfőképp az, hogy jószerével tényleg nem csinált soha semmit. Ezzel végletesen kiüresítette a Fidesz által korábban már egyébként is reprezentatívvá silányított köztársasági elnöki pozíciót.
Ha csak a Facebookját nézzük, az utazós (sokat utazott, ez százmilliókba került az államnak), tanácskozós, biciklizős posztokon túl alig találunk olyat, ami eszünkbe juttatná, hogy a köztársasági elnök oldalán járunk.
Végignyálazva Sulyok elmúlt csaknem két és fél évének fb-termését, összesen 41 olyan posztot találtunk, amiben valamilyen aktuális, közéleti vagy politikai témában nyilvánult meg. Ebből 25 az április 12-ei választás előtt, 16 utána íródott.
A cikkünk szempontjából érdekes posztok közé számítottuk a Donald Trump győzelmére írt gratulációt – ha többször is posztolt róla, de tartalmilag nem volt releváns különbség, azt egynek vettük –, vagy a Robert Fico elleni merényletre írt rövid imaposztot, illetve az utolsó szilveszteri beszédét is, amiben a Coelho-idézetek között nagyítóval sem talál az ember politikai szándékot.
Mi vezette a híresen passzív köztársasági elnököt arra, hogy április óta rövid idő alatt többször is szükségét érezte aktuális ügyekben megnyilvánulni? Talán pont az, hogy a Tisza feljogosítva érezte magát, hogy eltávolítsa az azt megelőző két évet abszolút passzivitásban eltöltő államfőt.
Magyar Péter a Sulyok eltávolítását is tartalmazó 17. alaptörvény-módosítás elfogadása előtti beszédében hosszasan sorolta, milyen fontos, a társadalmat megosztó témákban nem szólalt fel az elnök.
Magyar a felszólalásban azt mondta, Sulyok széke akkor is üresen maradt, amikor ezt a beszédet mondta ellene, és nem jött el megvédeni magát. (A napirenden kívüli felszólalásra a házelnök engedélyével valóban lett volna lehetősége Sulyoknak.)
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