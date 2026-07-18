Hétvégi olvasnivalók fideszes belharcokról, kicsekkoló Gulyásról és Szijjártóról, okostelefonok betiltásáról és az Odüsszeiáról

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét legérdekesebb-fontosabb nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Forrás: Sulyok Tamás/Facebook

Ha minden igaz, ezen a hétvégén el fog dőlni Sulyok Tamás elnöki sorsa, vagy legalább látni fogjuk, merre gördül tovább a történet, miután hétfőn a parlament megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását. A változásokat nagy vita kísérte, az egyes lépésekkel kapcsolatban számos pro- és kontraérv is előkerült, ezekről beszélgettünk a héten Pardavi Mártával, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökével. És ha már a köztársasági elnök: ma reggeli cikkünkben megnéztük azt is, mit mesél az államfői teljesítményéről a jogállamiság miatt sosem aggódó Sulyok különös közösségi médiás küszködése.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állította Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Mint megírtuk, visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, és a bűncselekmény elkövetését tagadja.

A héten két, nemrég még fontos szerepet betöltő fideszes politikus is hátrébb lépett: előbb Gulyás Gergely jelentette be, hogy tiltakozván az alaptörvénymódosítás ellen, lemond a frakcióvezetésről, ezért összeszedtük ennek a rövid időszaknak a legemlékezetesebb pillanatait. Aztán jött a még nagyobb bomba, amikor kiderült, hogy Szijjártó Péter is lemond a képviselőségről, és a BYD-nél folytatja. Emiatt felidéztük Szijjártó politikusi pályáját, és összeszedtük legnagyobb botrányait külügyminiszterként, valamint a fideszes politikus és a 444 legnagyobb közös pillanatait is.

Miközben a Fidesz amúgy a demokrácia végéről posztolt, Orbán Viktor simán elment meccseket nézni az Egyesült Államokba, mi meg megnéztük a fideszesek néma gyertyagyújtását a Parlament előtt, és írtunk arról, hogy szemünk láttára mállik széjjel a magára hagyott a párt, amiben egymást gyalázták oda-vissza fideszesek, hogy aztán újságíróink a stúdióban is átbeszéljék, hova jutott a dicsőbb napokat látott párt.

Foglalkoztunk emellett azzal, hogy milyen áldatlan állapotok között tárolják a Közlekedési Múzeum gyűjteményét, piacra dolgozó kreatívokat kérdeztünk a Balásy-cégek árszabásáról, írtunk arról is, hogy a választások utáni első szerződését egy Tisza-közeli céggel kötötte az addig Balásyékat hizlaló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, és megírtuk, hogyan lett Orbán János Dénes a nagy közpénzköltő.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Milyen állapotban van a magyar gazdaság a NER után? Mi az, amire költöttek, és amire nem? És amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.

Világ

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Ukrajnában tüntetések törtek ki azután, hogy Zelenszkij lecserélné a szupernépszerű védelmi minisztert, és írtunk arról, hogy mit is jelent a Patriot-licenc Trump általi belengetése az országnak. Foglalkoztunk azzal is, hogy külföldön sincsenek biztonságban a Putyin háborúja elől menekülő oroszok, hogy Szerbiában drámai lemondásával Putyint utánozva örökítené tovább a hatalmát a nagy túlélő Aleksandar Vučić, és hogy a tálibok már az okostelefonok betiltásánál tartanak.

Irodalmak

Tíz éve halt meg Esterházy Péter, aki úgy írt, ahogy más levegőt vesz. Mi pedig bemutattuk Márkus Kata és Ruszthi Zsolt filmjét, amiben kortárs szerzők beszélnek Esterházyhoz fűződő kapcsolatukról, valamint közöltünk egy fejezetet Urfi Péter nemrég megjelent könyvéből, ami szintén róla szól.

Megnéztük a héten Christopher Nolan monumentális Odüsszeiáját, és nem bántuk meg, míg a Qubit interjúzott a fotós Barakonyi Szabolccsal, aki évekig járt rendőrségi helyszínelésekre, és ott született fotóiból készül most egy könyve.

Vébé

Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Lement a két elődöntő is, ma már angol-francia bronzmeccs, holnap pedig jön a spanyol-argentin döntő. A héten megírtuk, hogy taktikai mestermunka volt, ahogy a spanyolok hatástalanították Mbappéékat, az angol-argentin elődöntő elé időzítve pedig azt, hogy miért nem akad nagyon ennél nagyobb párosítás a világbajnokságok történetéből.

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