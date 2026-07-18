Ilyen a megújult rendőrség: a Fejér megyei zsaruk jópifizós videóban reklámozzák, hogyan pakolják szét fesztiválózók autóit

Van rosszabb a NER-korszak flexelős, riogatós, wannabe csendőrös rendőrködésénél? Igen, bizonyították be a Fejér megyeiek, akik azzal reklámozzák magukat egy friss fb-videóban, hogy milyen ügyesen zaklatnak fesztiválózokat az autójuk fullos szétpakolásával. Csak azért, mert fesztiválra igyekeznek. Még a cigisdobozokba is benéznek a kollégák, ha valaki a B My Lake-re tart. Gumikesztyű, rendőrkutya, fenyegetően kelepelő helikpoter: ki ne így képzelné el a laza szórakozást.

A végén hallgassuk meg a Cock Sparrer klasszikusát a haverről, aki rendőrnek állt, de megszívta: