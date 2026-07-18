Lengyelországban mostantól börtön jár a leitatásból, alázásból, bántalmazásból bizniszt csináló trash streamereknek

Karol Nawrocki elnök aláírásával hatályba lépett Lengyelországban az internet egyik különösen bűzös pöcegödrének számító alázós trash streaming kriminalizálása: mostantól a pénzért vagy online népszerűségért erőszakot, bántalmazást, mások megalázását közvetítő streaming illegális, amiért akár öt év börtönbüntetést is ki lehet szabni.

Az állatkínzás közvetítése is a törvény hatálya alá tartozik, és a streamert akkor is meg lehet büntetni, ha az áldozat látszólag önként egyezett bele a saját megalázásába vagy megverésébe.

A lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők azért fizetnek a streamereknek, hogy megverjenek vagy brutálisan leitassanak embereket, verekedéseket kezdeményezzenek, vagy másokat megalázó bánásmódban részesítsenek a kamera előtt.

A lengyel országgyűlés, a Szejm elé tavasszal került a jelenség terjedésére és veszélyeire figyelmeztető kutatások után a törvényjavaslat az ott „patostreaming”-nek, vagyis szemét streamingnek nevezett műfaj megrendszabályozására.

„Ez egy degenerált társadalmi jelenség, a mérgező erőszak jelensége, amely bűncselekmények közvetítésével és dokumentálásával, valamint mások megalázásával jár. Gyakran függő embereket érint: fiatalabb, kiszolgáltatott személyeket, és fogyatékkal élőket, akik fizikai, pszichológiai és szexuális erőszaknak vannak kitéve”

- mondta a parlamenti vitában Monika Rosa, a törvényjavaslat benyújtója. „A patostreamerek elkezdenek celebek módjára viselkedni, beteges módon vonzzák a közönséget, és gyakran meghívják őket „sport”eseményekre, például brutális verekedésekre. Így növelik a nézettségüket, és mutatják magukat hitelesnek. Végső soron a gyerekek bántalmazásával tesznek szert vagyonra” – tette hozzá.