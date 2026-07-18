Magyar Sulyokról: Visszaadunk valamit, amit az Orbán-rendszer hosszú éveken át próbált elvenni a magyar emberektől

Magyar Péter videóüzenetben reagált arra, hogy Sulyok Tamás aláírta a többek között az ő elmozdítását is jelentő alaptörvény-módosítást.

Először is tisztázta, hogy mi a közjogi helyzet az aláírás után:

„(...) július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint hétfőn 0 órától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnöki jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.”

A miniszterelnök ezután arra biztatott mindenkit, hogy javasoljon jó jelöltet:

„Döntsünk együtt! Nem szivarszobákban szeretnénk a legmegfelelőbb jelöltet megtalálni. Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot képviselje, a magyar embereket képviselje.”

Azt azért meglebegtette, hogy neki is lehet saját jelöltje:

„Én is összehívom hétfőre a Tisza elnökségét és a frakcióját egyeztetésre. Biztos vagyok benne, hogy közösen rövid időn belül dönthetünk arról, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke.”

Magyar azt ígéri, hogy a jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel. Mint ismeretes, a konkrét döntést a Parlament hozza majd meg. A miniszterelnök ezek után felidézte, hogy a mai aláírással milyen rendelkezések lépnek életbe Sulyok távozásán felül:

„Felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás, és alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, valamint 12 évben korlátozzuk az országgyűlési képviselői megbízatás hosszát.”

Magyar ezután a következőképpen értelmezte a friss alkotmánymódosítást:

„Ezekkel a döntésekkel teljesítettük több fontos vállalásunkat, és visszaadtuk azt, amit az Orbán-rendszer hosszú éveken át próbált elvenni a magyar emberektől. Annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, és hogy az állam feladata igenis az, hogy a polgárait, a szabad magyar polgárokat szolgálja.”

Magyar ezután azt kezdte magyarázni, hogy miért kellettek ezek a változtatások:

„Jobb lett volna persze, ha Sulyok Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. Jobb lett volna méltóbb módon, jobb lett volna a köztársasági elnök belátásával, felelősségvállalásával és lemondásával eljutni idáig. De azért is volt szükség ezekre a módosításokra, mert az ő belátására, a bukott orbáni hatalom kiszolgálóinak a közös haza iránt érzett felelősségtudatára nem számíthatott és nem is számíthat Magyarország."

A miniszterelnök kitért arra is, hogy Sulyok kiszekálását a Tisza támogatóinak egy része is túlzásnak tartotta. Ezért elmagyarázta, hogy miért volt verbálisan ennyire kemény Sulyokkal az elmúlt hónapokban:

„Tudom, hogy a velünk egyetértő elsöprő többség körében is volt, akinek bántotta a fülét, aki számára szokatlan volt az az élesség, ahogyan Sulyok Tamást az elmúlt hónapokban kritizáltam. Nekik azt tudom mondani, hogy nem magam miatt tettem. Azokért az áldozatokért tettem, akik ma végre túlélőnek nevezhetik magukat. Azokért a gyerekekért tettem, akiket a gyermekvédelmi rendszerekben magukra hagytak. Azokért a határon innen és túl élő közösségekért, akiket megtámadtak, megaláztak vagy politikai célponttá tettek. Azokért, akik nem voltak abban a helyzetben, hogy a hangjuk elhallatsszon Sulyok Tamásig vagy Orbán Viktorig. Azért tettem, hogy mindenki megjegyezze, hogy nem fordulhat elő még egyszer Magyarország történetében, hogy semmibe lehessen venni valakit csak azért, mert nincs hatalma.”

Megemlítette az Orbán-rendszer maradékainak tényleg meghökkentő tempójú szétesését is, ezzel a résszel inkább a Fidesz-szavazókhoz szólva:

„Az elmúlt héten soha nem látott sebességgel és korábban elképzelhetetlen módon omlott össze az Orbán-rendszer építményének maradéka is. Már maguk is nyíltan vállalják, amit mindig tudtunk róluk, hogy soha nem volt fontos számukra Magyarország. Fontosabb a foci vb, a kínai óriáscég vagy éppen saját menekülőútjuk, mint azok a magyar emberek, akik hosszú éveken át hittek nekik.”

Végül hosszan beszélt arról, hogy mit hozhat a közeljövő: