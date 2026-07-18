Milliárdokért vette meg a Tour de France közvetítését az MTVA, hiába adja azt Magyarországon másik tévé is

Hét évre 7,03 millió eurót, vagyis több mint 2,7 milliárd forintot fizet az MTVA a Tour de France és néhány másik kerékpárverseny közvetítéséért licencdíjként, noha a versenyt, mint eddig is, párhuzamosan az Eurosport is adja - írja az MTVA-hoz beadott adatkérésére kapott válaszok alapján a 24.hu.

Eszerint a Tour de France közvetítési jogait egy, a 2026–2032 közötti időszakra szóló csomag részeként vette meg az MTVA, messze a legértékesebb tétel ebből maga a Tour. Az MTVA részletekben fizet, idáig 351 millió forintnyi összeget utalt át az EBU-nak, mint jogtulajdonosnak.

Fotó: DAVID PINTENS/Belga via AFP

A kerékpárversenyeket évtizedek óta közvetítő és nagy rajongótábort kinevelő Eurosport magyar főszerkesztője, Szabó Gábor néhány napja arról írt, hogy „a köztévé Tour-közvetítése annak a bizonyítéka, hogy az M4-nél még nem történt semmiféle rendszerváltás”, és „az adófizetői forintoknak nem az a korrekt felhasználási módja, hogy a köztévé olyan jogokra licitál, amit más piaci szereplők korábban már megvettek”.

Szabó szerint utazó riporterként a Tour karavánjával tart „a köztévét 16 éven keresztül a háttérből, ám teljhatalommal irányító – egykori Fidesz-pártigazgató – Várhegyi Attila fia” is, nyilvánvalóan közpénzből.