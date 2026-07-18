Sótalanító üzemek, olajlétesítmények, vízellátás: a kritikus infrastruktúrát támadta Irán a Közel-Keleten és Amerika is Iránban

Amerikai támaszpontokat támadott Irán Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában szombatra virradóra, miközben az éjszaka folyamán több iráni térségből is amerikai csapásokat jelentettek.

Iráni hivatalos források szerint hárman meghaltak és nyolcan megsebesültek a dél-iráni Hormozgán tartományt érő csapásokban, amik egy sótalanító üzemet és a vízellátásáért felelős infrastruktúrát is érintették, emiatt sokan maradtak vízszolgáltatás nélkül. Amerikai támadásokat jelentettek a déli Ahváz, Bandar-Abbász és Busehr városból, illetve a közép-iráni Jazdból, valamint a Hormuzi-szoroshoz egészen közeli Kesm szigetről is.

Jordánia közben tíz iráni rakéta megsemmisítéséről számolt be. Kuvaitban az iráni erők támadtak és súlyos károkat is okoztak egy jelentős olajlétesítményben, ott meg is sérültek dolgozók, mielőtt mindenkit evakuáltak a létesítményből. Szintén találat ért egy sótalanító üzemet is, két nap alatt ez volt a második ilyen jellegű iráni támadás Kuvaitban.

Képkocka az iráni Forradalmi Gárda által közzétett videóból, egy iráni rakéta indításáról. Fotó: -/AFP

Iráni bejelentés szerint a hadsereg a kuvaiti al-Adiri és Ali asz-Szálem bázist, valamint a jordániai al-Azrak és a bahreini Sejk Ísza támaszpontot vette célba, ahonnan Teherán szerint az amerikai erők Iránt támadják. Az iráni Forradalmi Gárda figyelmeztette a közel-keleti országokat, hogy hasonló csapásokra kell készülniük, amennyiben lehetővé teszik az amerikai haderő további műveleteit.

Az amerikai erők Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) az X-en bejelentette, hogy befejezettnek nyilvánítja az Irán ellen hét nappal ezelőtt elkezdett műveleteinek legutóbbi szakaszát, azonban figyelmeztetett, hogy több mint 50 ezer amerikai teljesít szolgálatot a Közel-Keleten.

(MTI)