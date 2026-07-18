Több mint száz sorház pusztult el egy gyorsan terjedő tűzvészben Drammenben, az Oslótól ötven kilométerre lévő norvég megyeszékhelyen, és a tüzet szombat délelőttig még mindig nem sikerült megfékezni.

Drammenben egyelőre ismeretlen okból ütött ki a tűz pénteken az egyik lakóházban, a szél pedig gyorsan vitte a lángokat házról-házra. Már több mint száz ház teljesen kiégett, és legalább négyszáz embert kellett evakuálni.

A tragédiának nincsenek halálos áldozatai, idáig két embert szállítottak kórházba füstmérgezés miatt, egy tűzoltó pedig könnyebben megsérült. Nyolc rendőr szintén kisebb füstmérgezést szenvedett az NRK norvég közmédia szerint.

A rendőrség robbanásveszélyre és mérgező gőzökre figyelmeztette a közelben élőket, és több robbanást valóban lehetett is hallani. A környék fölé szombaton is sötét füstoszlop magasodik.

A tüzet máris Norvégia elmúlt évszázadának legnagyobb tüzének nevezik. Dél-Norvégiából szinte minden tűzoltó egység részt vesz az oltásban, és hat tűzoltó helikoptert is bevetettek. A lángokat azonban így sem tudták egyelőre megfékezni, és attól tartanak, hogy megváltozik a szélirány, és ezzel új területek kerülnek veszélybe.

A megoldást az előrejelzett szombat esti nagyobb eső jelentheti, de addig is lehet, hogy ki kell üríteni egy közeli idősotthont is, ha a tűz továbbterjed.