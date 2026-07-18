Szívesen vezetnéd a Trafót vagy a Bóbitát? Ez a te napod!

A Trafó bejárata Fotó: Trafó/Nagy Gergő

Egyszerre írtak ki pályázatot a budapesti Trafó kulturális központ és a Bóbita Bábszínház ügyvezetői posztjára. Mozgásszínház vagy Vitéz László? Lehet választani!

A Trafó eddigi ügyvezető igazgatójának, Erdődi Katalinnak a megbízása közös megegyezéssel szűnik meg. Erdődi Katalin 2026. végéig vezeti a Trafót, és irányításával készül el a 2026/2027-es évad programja is.

A fővárosi közgyűlés által meghirdetett pályázat szerint a munkakör betöltésének feltétele egyebek mellett szakirányú felsőfokú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, vagy 3 év előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat. A győztes várhatóan ötéves szerződést kap, mint Szoboszlai tegnap Liverpoolban, csak kisebb lesz a fizetése. A részletes pályázati kiírás itt olvasható.

A Bóbita Bábszínház ügyvezetői posztjára szóló pályázatban a munkakör betöltésének feltétele többek között szakirányú felsőfokú végzettség, legalább ötéves szakmai gyakorlat, vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetnél szerzett vezetői gyakorlat, továbbá büntetlen előélet. A kiírás itt található.

Mindkét pályázat benyújtásának határideje a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium internetes oldalán történő megjelenéstől, azaz július 17-től számított 30 munkanap.