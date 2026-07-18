Tarr OJD-nek: Ez a kormány már nem az a kormány, amelyik háttéralkukkal intézi ügyeit

Tarr Zoltán láthatatlan OJD-librettót emel a levegőbe Fotó: Bankó Gábor/444

Reagált Tarr Zoltán kulturális miniszter, miután Orbán János Dénes nyílt levélben azt üzente neki, hogy visszavásárolna az államnak több mint 422 millió forintért eladott operettlibrettóit. Ezzel indirekt módon azt is bevallva, hogy több mint 400 millió forintnyi készpénzzel szállt le a NER vonatjáról. (A librettókat az az általa vezetett tehetséggondozó szervezet vásárolta meg ráadásul, amelyiknek az ügyvezetője előtte a felesége volt.)

Tarr nem volt vevő a különalkura, ennek megfelően így indította a válaszbejegyzését:

„Ez a kormány már nem az a kormány, amelyik háttéralkukkal intézi ügyeit. Következményekkel járó ország lettünk. Olyan ország, ahol a közpénz a közt szolgálja, nem a hatalomhoz közeli üdvösök érdekeit.”

Majd világossá tette, hogy OJD-nek mostantól maximum a nyomozókkal kell egyeztetnie: