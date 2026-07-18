Trump most az erdőtüzek füstje miatt fenyegette meg újabb vámokkal Kanadát

Donald Trump újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát, most éppen azért, mert az országban pusztító erdőtüzek füstjét útfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel Mark Carney kanadai miniszterelnöktől - írja a BBC.

Kanadában pénteken közel 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, az országban idén már közel hárommillió hektárnyi terület pusztult el a tüzekben.

A legnagyobb aktuális erdőtüzek Kanadában. Fotó: MEHMET YAREN BOZGUN/Anadolu via AFP

A füst Minnesotától és Michigantől egészen New Yorkig terjed, több államban a veszélyes levegőminőség miatt adtak ki figyelmeztetést, és számos rendezvényt is le kellett mondani.

Így néz most ki a New York-i horizont. Fotó: DAVID RAMOS/Getty Images via AFP

Trump azzal vádolja Kanadát, hogy nem gondoskodik megfelelően az erdőkről és az aljnövényzetről. Több republikánus politikus is a kanadai hatóságokat hibáztatta, szerintük az amerikai lakosság egészsége évről évre megsínyli az északi szomszéd tétlenségét. És ha már ég a parázs, újra beizzították a Kanada USA-hoz csatolásáról szóló szokásos fenyegetéseket is:

„Hé, Kanada, ha nem akartok az 51. állammá válni, tanuljátok meg kezelni az erdeiteket”

- írta ki például Aric Nesbitt, Michigan republikánus szenátora.

A kanadai vezetők visszautasították a vádakat. Doug Ford ontariói miniszterelnök azt üzente az amerikai politikusoknak, hogy fenyegetések helyett inkább küldjenek segítséget, ahogy Kanada is segítette korábban a kaliforniai erdőtüzeknél és az észak-karolinai hurrikánok után az Egyesült Államokat. Mark Carney szerint az éghajlatváltozás elleni fellépés mindkét ország közös felelőssége.

A kanadai kormány szerint ők már 12 milliárd kanadai dollárt fordítottak erdőgazdálkodásra és tűzmegelőzésre. A szakértők szerint a helyzetet nem lehet alapvetően a hiányos erdőgazdálkodással magyarázni. A tüzek zöme Kanada hatalmas, nehezen megközelíthető erdőségeiben ég, ahol lehetetlen minden tűzfészket időben észlelni. A tartós hőség, a kevés csapadék és az éghajlatváltozás miatt kialakuló szárazság mind hozzájárulnak a súlyosabb tűzszezonokhoz.