1954 óta nem látott olyat a világ, amit most Mbappéék műveltek

A franciák úgy veszítették el a világbajnoki bronzmeccset, hogy négy gólt is lőttek. Hogy ez mennyire sok, annak érzékeltetésére három adat:
Szóval a 4 lőtt gól nagyon sok, Mbappéék mégsem értek vele semmit, a négy évvel ezelőtti ezüst- és a 2018-as aranyérem után érmet sem szereztek.
De nem ők a futballtörténelem legnagyobb lúzerei abból a szempontból, hogy ilyen sok lőtt góllal meccset veszítettek. Az 1954-es világbajnokságon a rendező Svájc például 5 lőtt góllal is elbukott, a negyeddöntőben az osztrákok 7:5-re verték őket. Méghozzá úgy, hogy sokkal nagyobb lúzerek voltak a mostani franciáknál: a vb-n hat gólt szerző Josef „Seppe” Hügi vezette svájciak a 19. percben már 3:0-ra vezettek, de a 27.-ben már 3:3 volt az állás, hét perccel később pedig már 5:3 az osztrákoknak. A 23 perc alatt 9 gólt hozó meccset egyébként nagyon nagy hőségben rendezték – és még úgynevezett hidratációs szünet sem volt! –, az FAZ cikke szerint egy játékos a meccs lefújása után nem is mindenre emlékezett.
És volt még egy vb-meccs, amelyen a 4 lőtt gól nem volt elég a győzelemhez. Az 1938-as világbajnokságon Brazília és Lengyelország a nyolcaddöntőben találkozott egymással – ami lényegében az első meccset jelentette, mivel csoportkör még nem volt, csak 16 csapat (vagyis 15, mert az Anschluss miatt az osztrákok visszaléptek). Azon a mérkőzésen a rendes játékidő végén 4:4 volt az állás, így hosszabbítás jött. Ezen Leônidas két góljára csak eggyel választott az egész meccsen négyet szerző Ernst Willimowski, a lengyelek katowicei német családba született csatára – rajta kívül csak hat játékos szerzett legalább négy gólt egy vb-meccsen –, így a brazilok jutottak tovább 6:5-tel (és végül bronzérmesek lettek).