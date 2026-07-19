1954 óta nem látott olyat a világ, amit most Mbappéék műveltek

A franciák úgy veszítették el a világbajnoki bronzmeccset, hogy négy gólt is lőttek. Hogy ez mennyire sok, annak érzékeltetésére három adat:

az idei vb-n a hetvenkét csoportmeccsből mindössze 15 volt, ahol legalább 4 gólt lőtt egy csapat (közülük egyébként a svédek és a norvégok lőttek is, kaptak is legalább négyet);

az egyenes kieséses szakasz eddigi harmincegy meccsén egyetlen egy volt, amelyen egy csapat négy gólt szerzett (a Balogun-ügyön berágott belgák az amerikaiak ellen; egyébként a belgák a csoportkörben is lőttek négyet);

a döntőbe jutott csapatok közül az argentinok egy meccsen sem lőttek négy vagy több gólt (igaz, 3 gólt öt meccsen is), a spanyolok a szaúdiaknak lőttek ugyan négyet, de a többi hat meccsükön csak kilencet.

Szóval a 4 lőtt gól nagyon sok, Mbappéék mégsem értek vele semmit, a négy évvel ezelőtti ezüst- és a 2018-as aranyérem után érmet sem szereztek.

De nem ők a futballtörténelem legnagyobb lúzerei abból a szempontból, hogy ilyen sok lőtt góllal meccset veszítettek. Az 1954-es világbajnokságon a rendező Svájc például 5 lőtt góllal is elbukott, a negyeddöntőben az osztrákok 7:5-re verték őket. Méghozzá úgy, hogy sokkal nagyobb lúzerek voltak a mostani franciáknál: a vb-n hat gólt szerző Josef „Seppe” Hügi vezette svájciak a 19. percben már 3:0-ra vezettek, de a 27.-ben már 3:3 volt az állás, hét perccel később pedig már 5:3 az osztrákoknak. A 23 perc alatt 9 gólt hozó meccset egyébként nagyon nagy hőségben rendezték – és még úgynevezett hidratációs szünet sem volt! –, az FAZ cikke szerint egy játékos a meccs lefújása után nem is mindenre emlékezett.

Hügi egyik gólja a háromból

És volt még egy vb-meccs, amelyen a 4 lőtt gól nem volt elég a győzelemhez. Az 1938-as világbajnokságon Brazília és Lengyelország a nyolcaddöntőben találkozott egymással – ami lényegében az első meccset jelentette, mivel csoportkör még nem volt, csak 16 csapat (vagyis 15, mert az Anschluss miatt az osztrákok visszaléptek). Azon a mérkőzésen a rendes játékidő végén 4:4 volt az állás, így hosszabbítás jött. Ezen Leônidas két góljára csak eggyel választott az egész meccsen négyet szerző Ernst Willimowski, a lengyelek katowicei német családba született csatára – rajta kívül csak hat játékos szerzett legalább négy gólt egy vb-meccsen –, így a brazilok jutottak tovább 6:5-tel (és végül bronzérmesek lettek).