A BYD külső kapcsolataiért felelős globális vezetője (bizonyos Szijjártó Péter) felhívta Szeged polgármesterét, hogy segít, ahol tud

Botka László, Szeged polgármestere rövid tájékoztatást adott arról, hogy áll a kínai BYD autógyár építkezése a város szélén. A bejegyzésben arról is ír, hogy A vállalat új külső kapcsolatokért felelős globális vezetője, Szijjártó Péter felhívta telefonon.

„Szijjártó BYD globális vezetői megbízatásáról a sajtóból értesültem. A bejelentés után felhívott, és rövid, egyperces beszélgetésünkben arról tájékoztatott, hogy a cég nemzetközi kapcsolataiért fog felelni, semmi köze a magyarországi beruházásokhoz, de miután ott lesz a világcég legfelsőbb vezetésében, ha bármi kérdésünk, problémánk, javaslatunk lesz, keressük, és próbál segíteni” – írja Botka.

Szijjártó Péter, aki alig három hónapja még Magyarország külügyminisztere volt, ezen a héten jelentette be, hogy a kínai autógyárnál fog dolgozni. Szijjártó már külügyminiszterként megalapozta kapcsolatát a kínai autógyártó céggel, 2025 májusában is ő jelentette be, hogy százmilliárd forint értékű beruházás keretében telepíti a cég Budapestre az európai vállalati és fejlesztési központját. Ebben a központban dolgozik majd a volt külügyminiszter a cég „külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként”.

A BYD százmilliárdos beruházásához az előző kormány húszmilliárd forintos támogatást tervezett biztosítani, ahogy akkor Szijjártó elmondta, „az új európai központban és fejlesztőközpontban összesen kétezer új munkahely jön létre. És ennek a kétezer munkahelynek a 90 százalékát felsőfokú végzettségű munkavállalók fogják betölteni, akik alapvetően mérnöki végzettséggel rendelkeznek”.

Az egyik ilyen munkahelyet kaparintotta meg most Szijjártó Péter, aki akkor arról is beszélt, hogy „a vállalattal aláírt stratégiai megállapodás értelmében a budapesti fejlesztési központban magyar PhD-képzésben részt vevő egyetemi hallgatókat és egyetemi kutatókat, illetve duális szakképzésben részt vevő magyar diákokat és hallgatókat fognak alkalmazni”.

Nem ez volt az egyetlen közeli és látványos kapcsolata a volt külügyminiszternek a BYD-val. Az április választás előtti kampányturnéját, amit „Peti itthon” címmel indított, egy olyan izgalmas vizuállal támogatta meg, amin egy fogaton állt, és nyolc ébenfekete lovat hajtott egy hosszú, egyenes úton, mint aki jól végezte dolgát a mögötte látható Puskás Arénában és BYD-gyárban.

2025 elején vizsgálat indult a BYD magyarországi beruházása miatt, az Európai Unió arra volt kíváncsi, hogy Kína nem nyújtott-e szabálytalan támogatást a BYD elektromos autók magyarországi üzemének építéséhez.

Szijjártó azok után vállal munkát a BYD-nál, hogy 2026 áprilisában kiderült, a munkások egy részét extrém körülmények között dolgoztatták a szegedi gyár építésekor, idén júniusban pedig egy munkás meghalt, illetve nyomozást rendeltek el környezetkárosítás gyanúja miatt a beruházás kapcsán, miután kiderült, hogy szennyezett földet rakodhatott le cég. Utóbbit, vagyis hogy megsértették volna a magyar környezetvédelmi szabályokat, Stella Li, a BYD alelnöke tagadta. És akkor arról még nem is ejtettünk szót, hogy mindezek mellett az Egyesült Államok is azzal vádolja az autógyártót, hogy kapcsolatban áll a kínai hadsereggel.

Szijjártó 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor személyes szóvivője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár, majd 2014-től a Fidesz választási vereségéig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot, amiről most lemondott. (via Telex)