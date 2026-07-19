Az angol, aki több időt töltött pályán ebben a szezonban, mint a Liverpool vagy a Manchester United

Érdekes statisztikát tweetelt ki a Bet365 szombat éjszaka: az angol válogatott középpályása, a franciák elleni első gólt szerző Declan Rice többet volt pályán ebben a szezonban, mint a tavalyi bajnok Liverpool, vagy az angol foci olyan topklubjai, mint a Chelsea, Manchester United. A tweet kiposztolásának időpontjában Rice-nak 5394 játékperce volt, ami hat perc híján hatvan meccsnek felelt meg, miközben a Chelsea 59 meccset, a Pool 57-et játszott.

Minutes played since August 2025:



Declan Rice - 5,394

Chelsea - 5,310

Liverpool - 5,130

Tottenham - 4,680

Man Utd - 3,600 — bet365 (@bet365) July 18, 2026

Csakhogy a poszt még a franciák elleni meccs előtt jelent meg. Így mostanra már 5522 percnél jár Rice, ami több mint 61 meccsnek felel meg. A klubjában, az Arsenalban 4456 játékperce volt 55 meccsen (a 38 bajnokiból 36-on, a 15 BL-meccsből 13-on lépett pályára, és volt hat ligakupa-meccse is), míg a válogatottban 15 meccsen 1066 percet töltött pályán a védekező középpályás, aki angol bajnoki címet, BL-ezüstöt és világbajnoki bronzot nyert idén.

Declan Rice a bronzmeccs után Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Az Arsenal játékosainak egyébként nagy meccsük volt a franciák ellen: Rice a gólja után szögletből gólpasszt adott Konsának, azzal lett 2-0, míg Bukayo Saka – aki az argentinok elleni elődöntőben nem játszott – mesterhármast szerzett, és a meccs játékosa lett (az angolok harmadik Arsenal-játékosa, a középpályás Eze gólpasszt adott Saka második, csapata negyedik góljánál).