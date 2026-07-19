Egy 82 éves nagymama törvénymódosítást ért el, hogy a barátaival iszogathasson az idősotthonban

Anita LeBrun, egy 82 éves nő, akinek öt unokája van, mindig is szerettet egy jó pohár pinot grigiót inni a családjával. Volt is egy szokásuk, hogy délután ötkor koccintottak, Happy Hournak nevezték ezeket az alkalmakat. Csakhogy Anita LeBrun beköltözött egy idősotthonba és megdöbbent, amikor kiderült, ott nem fogyaszthatnak semmilyen alkoholt, mert az intézménynek nincs külön engedélye erre.

Az Amira Choice Champlin nevű otthon lakóival együtt úgy döntöttek, megpróbálják módosíttatni a minnesotai törvényeket azért, hogy alkalmanként koccinthassanak és ennek a kampánynak LeBrun lett az arca.

Miután kétszer is felszólalt az állami törvényhozás előtt, ezen a héten Tim Walz kormányzóval koccintott a „Nagyszülők Happy Hourja” névre keresztelt törvényjavaslat ünnepélyes aláírásán, amit az ő idősotthonában tartottak meg.

Anita LeBrun Tim Walz minnesotai kormányzóval az Amira Choice Champlin idősotthonban a törvénymódosítás aláírásán. Forrás: LeadingAge Minnesota

Az e hónapban hatályba lépett jogszabály lehetővé teszi a minnesotai ápolási és bentlakásos idősotthonok számára, hogy engedély nélkül is szolgáljanak fel alkoholt a lakóknak és vendégeiknek különleges eseményeken, feltéve, hogy erről előzetesen értesítik az államot.

„Nagyon büszke vagyok, mert mindenki annyira izgatott miatta” – mondja LeBrun, hozzátéve, hogy lakótársai „nevetségesnek” tartották a korlátozásokat. (BBC)