Épülő iráni atomerőművet támadtak az amerikaiak

Amerikai támadás érte az Irán délnyugati felében található, még építés alatt álló darhovini atomerőművet – közölte vasárnap az IRNA iráni állami hírügynökség. Az iráni Mehr hírügynökség jelentése szerint Irán Atomenergia-szervezete elítélte az Egyesült Államok támadását.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en közölte, hogy vizsgálja az éjszakai támadásról szóló jelentéseket.

A NAÜ hozzátette, a darhovini erőmű az építkezés nagyon korai szakaszában jár, nem volt a helyszínen nukleáris alapanyag, amikor a szervezet legutóbb ellenőrizte a helyszínt. Rafael Grossi, a NAÜ-főigazgatója ugyanakkor önmérsékletre intette a harcoló feleket a nukleáris létesítmények körül és felvették a kapcsolatot az iráni atomenergia-szervezettel.

Az Egyesült Államok szombat este indított újabb légitámadás-sorozatot Irán ellen, amelynek célpontjai – az amerikai tájékoztatás szerint – a part menti felderítő- és légvédelmi létesítmények voltak. (Reuters)