Hende Csaba sem maradhat tovább alkotmánybíró

Nem négy, hanem öt alkotmánybíró távozik az alaptörvénymódosítás miatt - írja az Index.

Polt Péter elnök, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomniczi Zoltán azért távozik két hónapon belül, mert betöltötték a 70. életévüket, és a mostantól hatályos módosítás szerint így nem maradhatnak tagok.

Hende Csaba nem ezért távozik, hanem az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvény egy, már létező passzusa miatt.

Hende Csaba és Polt Péter Fotó: Németh Dániel/444

Az ugyanis kimondja, az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszűnik, ha az Alkotmánybíróság tagja az országgyűlési képviselők választásán már nem választható.

Márpedig innentől a képviselőkre érvényes a 12 éves mandátumkorát, Hende Csaba pedig 2002 óta volt országgyűlési képviselő, egészen addig, amíg 2025-ben alkotmánybíróvá nem választották.

Hendével együtt a 15 tagú testület harmada távozik záros határidőn belül.

A jelenlegi országgyűlési képviselők haladékot kaptak, rájuk a korlátozó szabály csak a következő választástól érvényes, vagyis nem kell most távozniuk, viszont azon nem indulhatnak.