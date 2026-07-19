Jogsi nélkül, részegen elkötött egy kötelező biztosítás nélküli autót, majd ámokfutva menekült a rendőrök elől a Balatonig

Rekordgyanúsnak tűnik, de semmiképp nem kispályás az a legfrissebb eset, amelyről a police.hu számolt be, és amelyben egy autós ámokfutó az eddigi adatok szerint két bűncselekményt és hét szabálysértést követett el.

A rendőrség közlése szerint vasárnap hajnalban a székesfehérvári rendőrök egy Peugeot-ra figyeltek fel, amely egy kereszteződésben lassítás nélkül, nagy sebességgel hajtott át, miközben nem neki volt elsőbbsége.

A rendőrök szirénázva utánaeredtek, a sofőr viszont gyorsított, és menekülni kezdett. Felhajtott az M7-esre, többször is megtévesztő manővereket csinált, hogy lerázza a rendőröket. A menekülés Balatonvilágos térségében ért véget, a 7116-os úton a rendőrök elzárták a menekülő útvonalát, majd a 26 éves férfit elfogták. Az intézkedés közben nem sérült meg senki, nem tört össze semmi.

Az igazoltatásnál kiderült, az ukrán állampolgárságú férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, a vezetés előtt alkoholt fogyasztott, az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy az autóra nem kötöttek kötelező biztosítást.

Az ámokfutó letartóztatását kezdeményezték, az ügyet vizsgálja a rendőrség.

A 7116-os út Fotó: Google Maps

A férfi az eddigi adatok szerint két bűncselekményt követett el, mégpedig ittas vezetést és jármű önkényes elvételét, szabálysértésekből pedig az alábbiakat sikerült kiviteleznie: