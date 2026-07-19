Megérte a FIFÁ-nak lehajolni minden apróért, rekordbevételt hoz a vébé

Már megrendezése előtt számtalan kritika érte az idei világbajnokságot, többek közt a 48 csapatosra bővített keret miatt, ami leginkább a FIFA malmára hajtotta a vizet, hiszen több meccs és drágább jegyek -> több bevétel. És borzalmas nézői élmények.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a bővítés az abból profitáló nemzeti válogatottakkal nem művelt csodát (ahogy arról itt és itt is megemlékeztünk), a FIFA viszont minden várakozást felülmúló eredményeket tehet le az asztalra:
A Guardian információi alapján a FIFA eredetileg úgy számolt, hogy 11 milliárd dolláros (kb. 3.795 milliárd forint) bevételt hoz majd a torna, ehhez képest úgy néz ki, hogy rekordösszegű, 15 milliárd dollárt (5.175 milliárd forint) harácsolnak össze.
A vártnál magasabb bevétel elsősorban a VIP-csomagokból és a jegyértékesítésből, azon belül is a másodlagos, viszonteladói jegypiacon gazdát cserélő jegyekből jön majd össze. Ez utóbbin a FIFA tényleg elég jól keres: 15 százalékot lehúz a vevőkről, és további 15 százalékot az eladóktól is.
A jegyárak egyébként a jegyárak többszörösei voltak a legutóbbi, katari vébének, ami miatt indult hivatalos vizsgálat is a FIFA ellen, és többen is tiltakoztak (Claudia Sheinbaum mexikói elnök például azzal, hogy elajándékozta a tiszteletjegyét), és rögvest a nyitónapon voltak olyan meccsek, amiken jócskán akadtak üres székek.
A döntőre is vannak még megvehető jegyek, a VIP-csomagok közt olyan is akad, ami 34.500 dollárba (csaknem 12 millió forint) kerül.
A megnövekedett bevételből amúgy várhatóan a FIFA tagszövetségei is részesülnek majd, bár az elosztás részletei még nem tisztázottak.
A pénzügyileg sikeres torna minden bizonnyal megerősíti Gianni Infantino FIFA-elnök pozícióját is, bármennyi kritikai érte is a szervezetet az elmúlt időszakban, főleg azután, hogy a FIFA engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, és felfüggesztette Folarin Balogun amerikai csatár piros lap miatti eltiltását, amit a Paraguay elleni meccsen kapott.
A FIFA tagadta, hogy nyomásgyakorlás történt, és azt állította, hogy a döntést a fegyelmi bizottság önállóan hozta meg (ugyanakkor Donald Trump elismerte, hogy ő kérte a FIFA elnökét az eltiltás visszavonására). A világbajnokság legnagyobb botrányáról, és annak messzire vezető következményeiről többek közt itt és itt írtunk.
Mindezek ellenére Infantino továbbra is erős támogatottságot élvez a szervezet élén: már több mint 200 FIFA-tagszervezet jelezte, hogy támogatja márciusi újraválasztását. A rekordbevételnek köszönhető pluszforrások pedig várhatóan tovább erősítik pozícióját, és csökkentik a nyilvános kritikák esélyét.
És úgy tűnik, Infantino ebben látja a megoldást minden kritikára: már azt is belengette, hogy akár 64 csoportra is felduzzasztaná a vébé-keretet.
De nem csak Infantino profitálhat az idei világbajnokságból, a Guardian szerint a kiemelkedő pénzügyi eredmények növelhetik annak a valószínűségét is, hogy az Egyesült Államok a közeljövőben ismét világbajnokságot szervezhessen (a következő pályázható torna a 2038-as lesz). Ezt pedzegette már Donald Trump is, aki egy fogadáson arról értekezett, hogy újra az USÁ-t kéne választani, de szólóban, Kanada és Mexikó kihagyásával. Sőt, az Egyesült Államok már tárgyal a FIFÁ-val a 2029-es klubvilágbajnokság megrendezéséről is.
Ám miközben a FIFA ünnepelhet, ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy ez a mostani lehet minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye, köszönhetően többek közt annak, hogy Infantino úgy röpködött a meccsek közt, hogy azt Még taylor Swift is megirigyelhetné.
Európa dominál, még ha olyan futballnagyhatalomnak gondolt nemzetek, mint a német vagy holland válogatott, le is szerepeltek a tizenhatoddöntőkben.
Akár európai házi elődöntők is összejöhetnek.
A FIFA példátlan döntése, hogy politikai nyomásra törölt egy piros lapot, mindent felülírni látszik: ami eddig konteó volt, az most már kevésbé söpörhető le az asztalról. Az argentin-egyiptomi meccs utáni hisztéria is ennek a jele.
Tényező lehet Donald Trump és a politika a futball-világbajnokságon? Dobhat-e még nagyot Messi vagy Ronaldo? Miért Franciaország és Spanyolország tűnik a legnagyobb esélyesnek? Curacao okozhat meglepetést? Vb-felvezető Szabó Christophe újságíróval, az Omlett du fromage szerzőjével.
A FIFA-nak választ kell adnia azokra a vádakra, miszerint a 2026-os világbajnokságra szóló jegyek értékesítése során mesterségesen megemelte az árakat és megtévesztette a szurkolókat.
Környezetvédelmi szempontból kész katasztrófa ez a turné.
Folarin Balogun szabálytalansága lehet, hogy nem ért volna egyből pirosat, de ettől még a FIFA nem szokta visszavonni ezeket az ítéleteket. Most mégis ez történt, azután, hogy Trump telefonon kérte ezt a szövetség elnökétől.
A kibocsátás döntő része a három ország és a 16 helyszín közötti, repülésre épülő logisztikából származik.
A jegyárak többszörösei a katari vébéének, üres szektoroktól rettegnek a szervezők.
A FIFA-elnöke nem állna meg a 48-as mezőnynél.