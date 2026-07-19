Megérte a FIFÁ-nak lehajolni minden apróért, rekordbevételt hoz a vébé

Már megrendezése előtt számtalan kritika érte az idei világbajnokságot, többek közt a 48 csapatosra bővített keret miatt, ami leginkább a FIFA malmára hajtotta a vizet, hiszen több meccs és drágább jegyek -> több bevétel. És borzalmas nézői élmények.

Fotó: LARS BARON/Getty Images via AFP

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a bővítés az abból profitáló nemzeti válogatottakkal nem művelt csodát (ahogy arról itt és itt is megemlékeztünk), a FIFA viszont minden várakozást felülmúló eredményeket tehet le az asztalra:

A Guardian információi alapján a FIFA eredetileg úgy számolt, hogy 11 milliárd dolláros (kb. 3.795 milliárd forint) bevételt hoz majd a torna, ehhez képest úgy néz ki, hogy rekordösszegű, 15 milliárd dollárt (5.175 milliárd forint) harácsolnak össze.

A vártnál magasabb bevétel elsősorban a VIP-csomagokból és a jegyértékesítésből, azon belül is a másodlagos, viszonteladói jegypiacon gazdát cserélő jegyekből jön majd össze. Ez utóbbin a FIFA tényleg elég jól keres: 15 százalékot lehúz a vevőkről, és további 15 százalékot az eladóktól is.

A jegyárak egyébként a jegyárak többszörösei voltak a legutóbbi, katari vébének, ami miatt indult hivatalos vizsgálat is a FIFA ellen, és többen is tiltakoztak (Claudia Sheinbaum mexikói elnök például azzal, hogy elajándékozta a tiszteletjegyét), és rögvest a nyitónapon voltak olyan meccsek, amiken jócskán akadtak üres székek.

A döntőre is vannak még megvehető jegyek, a VIP-csomagok közt olyan is akad, ami 34.500 dollárba (csaknem 12 millió forint) kerül.

A megnövekedett bevételből amúgy várhatóan a FIFA tagszövetségei is részesülnek majd, bár az elosztás részletei még nem tisztázottak.

A pénzügyileg sikeres torna minden bizonnyal megerősíti Gianni Infantino FIFA-elnök pozícióját is, bármennyi kritikai érte is a szervezetet az elmúlt időszakban, főleg azután, hogy a FIFA engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, és felfüggesztette Folarin Balogun amerikai csatár piros lap miatti eltiltását, amit a Paraguay elleni meccsen kapott.

A FIFA tagadta, hogy nyomásgyakorlás történt, és azt állította, hogy a döntést a fegyelmi bizottság önállóan hozta meg (ugyanakkor Donald Trump elismerte, hogy ő kérte a FIFA elnökét az eltiltás visszavonására). A világbajnokság legnagyobb botrányáról, és annak messzire vezető következményeiről többek közt itt és itt írtunk.

Mindezek ellenére Infantino továbbra is erős támogatottságot élvez a szervezet élén: már több mint 200 FIFA-tagszervezet jelezte, hogy támogatja márciusi újraválasztását. A rekordbevételnek köszönhető pluszforrások pedig várhatóan tovább erősítik pozícióját, és csökkentik a nyilvános kritikák esélyét.

És úgy tűnik, Infantino ebben látja a megoldást minden kritikára: már azt is belengette, hogy akár 64 csoportra is felduzzasztaná a vébé-keretet.

De nem csak Infantino profitálhat az idei világbajnokságból, a Guardian szerint a kiemelkedő pénzügyi eredmények növelhetik annak a valószínűségét is, hogy az Egyesült Államok a közeljövőben ismét világbajnokságot szervezhessen (a következő pályázható torna a 2038-as lesz). Ezt pedzegette már Donald Trump is, aki egy fogadáson arról értekezett, hogy újra az USÁ-t kéne választani, de szólóban, Kanada és Mexikó kihagyásával. Sőt, az Egyesült Államok már tárgyal a FIFÁ-val a 2029-es klubvilágbajnokság megrendezéséről is.

Ám miközben a FIFA ünnepelhet, ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy ez a mostani lehet minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye, köszönhetően többek közt annak, hogy Infantino úgy röpködött a meccsek közt, hogy azt Még taylor Swift is megirigyelhetné.