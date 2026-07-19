Palkovics László barátja és bizalmasa milliárdokkal gyarapodott, miközben az állam rászokott az általa készített szoftverekre

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A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón mondta el Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, hogy a minisztériumi átvizsgálás során rengeteg érdekes dologra bukkannak, egy esetben pedig felmerült a gyanú, hogy a történtek bűncselekménnyel érhetnek fel. Ezért feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen az iskolai adminisztrációs (KRÉTA), a felsőoktatási tanulmányi (Neptun), valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek (Poszeidon) beszerzéseivel kapcsolatban.

A kormányzati tájékoztatás szerint az adatok átvizsgálása alapján 2019 és 2026 között több mint 100 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket ezen a téren, jelentős részüket érdemi verseny nélkül, egyetlen cégcsoporthoz köthetően.

Az ügy főszereplőit Tanács Zoltán nem nevezte meg, Magyar Péter viszont megtette helyette: Fauszt Zoltánról és Palkovics Lászlóról van szó.

Régi barátok és bizalmasok

Palkovics László a szóban forgó időszakban több pozíciót is betöltött, 2019 és 2022 között miniszter volt, az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezette, majd 2022-ben rövid ideig technológiai és ipari miniszter, míg 2022 végétől egyetemi és védelmi ipari vezetői szerepekbe került át.

Palkovics és Fauszt kapcsolata messzire nyúlik vissza: 2000-től 2014-ig üzlettársak voltak az Informin’ Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-ben, de eleve régi barátok, az egyetem óta ismerik egymást. Az üzleti kapcsolatuk akkor szakadt meg, amikor Palkovics 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkár lett, majd miniszterré avanzsált.

Palkovics László Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA