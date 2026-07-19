Soha annyi ballisztikus rakétával nem támadta még Kijevet Oroszország, mint éjjel

Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet vasárnapra virradó éjjel Oroszország, ukrán hatóságok szerint ez volt a háború egyik legnagyobb támadása eddig a főváros ellen.

A CNN tudósítása szerint éjjel folyamatosan robbanások hangjait lehetett hallani, reggel pedig erős füstszag volt. A főváros öt kerületéből jelentettek csapásokat, egy ember meghalt, 16-an megsebesültek.

Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint „az ellenség több mint 40, különböző típusú rakétát indított, többségét a főváros ellen, és 120 drónnal is támadott". Hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elleni védelem jelenleg az állandó és legfontosabb prioritásuk. “Rakétaelfogók kellenek minden nap, hálás vagyok azoknak, akik komolyan veszik a megállapodásainkat, és biztosítják a ballisztikus rakéták elleni védelmi kapacitásokat."

Kijevi életkép 2026. július 19-én, az orosz támadások után Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Andrij Szibiha külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy „mintegy négy tucat" rakéta érkezett ballisztikus pályán, és a ballisztikus rakéták számát illetően ez volt eddig a rekord a háború kezdete óta.

Az ukrán légierő azt közölte, hogy 126 célpontot neutralizáltak, köztük 18 rakétát és 108 drónt. (CNN)