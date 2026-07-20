2078 embert ítéltek el 2025-ben terrorizmus vádjával Oroszországban, több százan kaptak több mint 15 évet

Az oroszországi bíróságok összesen 1776 terrorizmussal kapcsolatos ügyben hoztak ítéletet 2025-ben, írja a Meduza a Pervij Otgyel jogvédő szervezet és a Parubets Analytics független elemző központ összesítésére hivatkozva. A lap megjegyzi, hivatalos statisztikát erről nem vezetnek a hatóságok, ezért a jogvédők a nyílt forrásokban hozzáférhető információkra hagyatkoztak.

Az 1776 ügyben 2078 embert ítéltek el, ami abszolút rekord azóta, hogy 1996-ban elfogadták az új orosz büntető törvénykönyvet, amely definiálta a terrorizmust és a vele összefüggő bűncselekményeket.

2024-ben az oroszországi bíróságok 921 ügyben még „csak” 1021 „terroristát” találtak bűnösnek.

Mihail Hodorkovszkij is terrorista, de vele most nem tudnak mit kezdeni

A 2025-ös döntések sajátosságai közé tartozik, hogy minden harmadik elítélt Ukrajna állampolgára volt. Sok esetben hosszú időtartamú büntetéseket osztottak ki, 369-en 15–19 évet kaptak.

A tavalyi évben mindössze 3 ügy volt, amelyben megszüntették az eljárást, két esetben bűncselekmény hiánya, egy esetben elévülés miatt.

Oroszországban egyre könnyebb kézzel címkézik terroristává a rendszer kritikusait, nemcsak politikusok, hanem művészek vagy sportolók is megkaphatják a stemplit. 2025 októberében például Garri Kaszparovtól Mihail Hodorkovszkijig a külföldön élő ismert orosz ellenzékiek egész sorát vádolták meg puccskísérlettel és terrorista szervezet létrehozásával. Hodorkovszkij távollétében idén júniusban kapott is 10 évet, de ez idő szerint nem igazán tudják őt elérni az orosz hatóságok. A politikus-üzletemberrel májusban nagyinterjút közöltünk a 444-en.