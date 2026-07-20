A vb-győzelem ünneplése közben meghalt egy 13 éves fiú Spanyolországban

Meghalt egy 13 éves fiú a Spanyolország nyugati részén fekvő Ciudad Rodrigóban, miután vasárnapról hétfőre virradó éjjel összeomlott egy szökőkút a labdarúgó-válogatott világbajnoki győzelmének ünneplése közben – közölte a város önkormányzata.

„Ciudad Rodrigo önkormányzata mély fájdalmát és részvétét fejezi ki a 13 éves fiú halála miatt. Ami a spanyol válogatott világbajnoki győzelmének ünneplése lett volna, tragédiába torkollott”

– írta a városvezetés a Facebook-oldalán. Az önkormányzat egyúttal mielőbbi felépülést kívánt a többi sérültnek.

A kép illusztráció. Fotó: MARC ASENSIO/NurPhoto via AFP

A kasztíliai és leóni mentőszolgálat hétfő reggel az X-en azt írta, hogy helyi idő szerint éjjel fél kettő után néhány perccel több bejelentést is kaptak arról, hogy egy szökőkút több emberre rádőlt. Egy másik fiatal is megsérült. A spanyol sajtó szerint többen felmásztak a szökőkútra, ami a súlyuk alatt összerogyott.

A vasárnapi döntőben Spanyolország hosszabbítás után 1–0-ra győzte le Argentínát, ezzel 2010 után másodszor is megnyerte a világbajnokságot. (MTI)