Az amerikai haderő vasárnap éjszaka ismét bombázta Iránt

Az Egyesült Államok katonasága a vasárnapról hétfőre virradó ismét légicsapást hajtott végre Irán ellen. Elsősorban a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető célpontokat támadtak az amerikaiak – közölte a Központi Parancsnokság ( United States Central Command, CENTCOM).

Fotó: AMIR HOSSEIN KHORGOOEI/Anadolu via AFP

Ez volt a kilencedik egymást követő nap, amikor az amerikai erők Iránt támadták, írja a Reuters. A kiújult harcokban megerősített amerikai katonai halálesetek száma háromra emelkedett, és egyre nőnek az aggodalmak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózással kapcsolatban. „Ma este ismét nagyon keményen odacsaptunk, ezt a megölt amerikai katonák tiszteletére tettük” – mondta Trump az újságíróknak, miután visszatért a világbajnokság döntőjéből.

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint a késő esti órákban közölte, hogy lezárult a mintegy három órás művelet, aminek célpontjai között iráni katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, tengeri megfigyelőállások, és haditengerészeti egységek, valamint drón- és rakétaállások szerepeltek. A csapáshullám célja washingtoni közlés szerint Irán azon képességének meggyengítése, hogy megtámadja a kereskedelmi hajókat a szoros létfontosságú hajózási útvonalán.

Irán félhivatalos Tasnim hírügynöksége elismerte, hogy hétfőn kora reggel amerikai rakéták csapódtak be több iráni városba. A Tasnim szerint robbanásokat hallottak Tabrizban, Chabaharban, Konarakban, Bandar Mahshahrban és Bandar Imam Khomeiniben.

A háborúban jelentett legfrissebb amerikai veszteségek között az amerikai hadsereg vasárnap azt közölte, hogy egy katona szombaton meghalt Észak-Irakban, ahol az Egyesült Államoknak katonai bázisai vannak. A halála egy lelőtt iráni drónon fel nem robbant lőszer ellenőrzött felrobbantása során következett be, de erről részleteket nem közöltek.

A legfrissebb veszteségjelentések szerint a háború kezdete óta elesett amerikai katonák száma 17-re emelkedett, és több mint 420-an megsebesültek.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda közben azt jelentette be, hogy „meglepetésszerű csapást” mért az ellenség különleges műveleti parancsnoksága ellen Szíria Al-Tanf régiójában. Irán korábban dróntámadást hajtott végre amerikai katonai eszközök és felszerelések ellen Kuvait Al-Adiri táborában és Ali Al Salem légibázisán. A perzsa haderő korábban mindkét bázist megtámadta az amerikai eszközök és szövetségesek elleni támadásai részeként az Öböl-menti térségben.

A kuvaiti kormány közölte, hogy egy sótalanító üzemet második napja támadtak meg, tüzet okozva, amit létfontosságú polgári infrastruktúra elleni közvetlen csapásnak nevezett.

A Hormuzi-szoros hajózhatósága továbbra is kritikus a Reuters szerint. A brit Királyi Haditengerészet vasárnap késő este azt közölte, hogy jelentést kapott arról: egy hajó lángokban áll nem messze az ománi partoktól, igaz, a tűz okát nem erősítették meg. Az olajárak hétfőn kora reggel 3 százalékkal emelkedtek, a Brent nyersolaj határidős ára meghaladta a hordónkénti 90 dollárt, ami június 11-e óta a legmagasabb szint.

Az Egyesült Államok bahreini nagykövetsége arra figyelmeztetett, hogy olyan információkkal rendelkezik, amelyek szerint Irán meg nem határozott helyeket célozhat meg Manama központjában, az ország fővárosában, és arra kérte az ottani amerikaiakat, hogy maradjanak éberek.