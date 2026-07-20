Az ukrán pénzszállítók ügyvédei a legfőbb ügyész hivatalvesztését kérik Forsthoffer Ágnestől

POLITIKA

Laczó Adrienn és Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédek azzal a kéréssel fordultak a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágneshez, hogy kezdeményezze az Országgyűlésnél Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondására irányuló eljárást.

Laczó a Facebookon azt írja, hogy erre akkor van lehetőség, ha a legfőbb ügyész neki felróható okból nem tesz eleget a megbízatásából eredő feladatainak, vagy ha más módon tisztségére méltatlanná vált. Az ügyvédek szerint ez több esetben is megvalósult.

Egyrészt szerintük az aranykonvoj ügyben a megismert körülmények arra utalnak, hogy a Legfőbb Ügyészség vezetése közreműködött egy politikai célú művelet büntetőeljárási feltételeinek megteremtésében. Eközben szerintük a legfőbb ügyész nem tette meg a szükséges törvényességi intézkedéseket a TEK eljárása, az érintettek fogva tartása, a kényszerítő eszközök használata és a vagyon lefoglalása ügyében.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Azt is felrótták, hogy a Semjén Zsolt és Gulyás Gergely által indított rágalmazási ügyekben az ügyészség a korábbi gyakorlattól eltérően átvette a vádképviseletet, ami indokolatlan előnyt adhatott a kormánypárti politikusoknak. Az, hogy ezt a választások után visszavonták, szerintük azt a látszatot keltheti, hogy a döntést nem csak szakmai és törvényességi szempontok alapján hozták meg.

Az ügyvédek szerint az is problémás, hogy a TEK külföldön is védte Nagy Gábor Bálintot úgy, hogy a kormányrendelet alapján arra elvileg nem is volt jogosult, és amelynek költségeit a Legfőbb Ügyészség közpénzből térítette meg.

Végezetül pedig azt írták, hogy a büntetőjogi legfőbb ügyész-helyettesi tisztség tartós betöltetlensége azt mutatja, hogy a legfőbb ügyész közel egy éven keresztül nem tett eleget az ügyészi szervezet törvényes működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítására irányuló feladatának.

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