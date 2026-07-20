Borízű hang #279: Venne ön új autót ettől a használt embertől? [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Az utolérhetetlenül szellemes, egyszersmind lényeglátó podcastolás Da Vinci-kódja? Ebilhalkalauz békávézó stopposoknak? A sokszor megdicsőült és sokszor kiátkozott három infulecerfenegyerek újabb pimasz feladványa a szakmának és a hallgatónak? Annak demonstrációja, miként lehet a pornóba hajló politikát, a fergeteges humort, a pikareszk és szürreális kalandokat stúdióbeszélgetésbe öltöztetni?

Mindez együtt, és az ellenkezője is. A hallgatóra bízzuk a döntést. Summa summárum: sapienti sat.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Ismét közpénzből közvetítik a magyar focit. Kinek érdeke az élsport támogatása?
  • 05:48 Világbajnoki döntő tét nélkül. Giuliano Simeoné mindennapjai. Messi és a kis Lamine Yamal.
  • 09:45 Mezdivat 26 nyarán. Na gyerünk, mondj három doppingesetet a Lampre-Meridából! A Cruyff-márka.
  • 15:10 Stop önkény: kotorékozás. Semjén Zsolt belovaglása.
  • 17:52 Halászlé Baján. Jelentős sokácok és bunyevácok. Obádovics Gyula korosztályos futórekordjai. Kubala Barcelonában.
  • 25:37 Végre egy jó csíptetett ponty. Kuttyogatás a kiszáradó Dunán.
  • 40:21 A havasalföldi nyúlüreg. Lorántffy Zsuzsanna a Wikipedián. Mikor frissül a 444 impresszuma?
  • 37:00 A vasparipák szomjoltása. Már a tinik körében is hódít az autós üldözés. Gyalogosüldözés Százhalombattán.
  • 40:53 A fideszesek leveszik az egyenruhát és megpróbálnak beolvadni a civil társadalomba. Szijjártó Péter leendő munkaköre. A haverkodás Teddy Obianggal.
  • 45:23 Az átigazolási szezon sztárja, a nyár topmenedzsere. Bús Balázzsal könnyű keménykedni. Tóth József nehéz diója.
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