Borízű hang #279: Venne ön új autót ettől a használt embertől? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Az utolérhetetlenül szellemes, egyszersmind lényeglátó podcastolás Da Vinci-kódja? Ebilhalkalauz békávézó stopposoknak? A sokszor megdicsőült és sokszor kiátkozott három infulecerfenegyerek újabb pimasz feladványa a szakmának és a hallgatónak? Annak demonstrációja, miként lehet a pornóba hajló politikát, a fergeteges humort, a pikareszk és szürreális kalandokat stúdióbeszélgetésbe öltöztetni?
Mindez együtt, és az ellenkezője is. A hallgatóra bízzuk a döntést. Summa summárum: sapienti sat.
Egyenlítői-Guinea után a magyar „gazdasági semlegesség„ és „békepártiság” final bossa Kim Dzsongun, a fegyverkereskedő Viktor Bout, a Hezbollah, vagy valamelyik mexikói drogkartell lehet.
Ismét egyéves megállapodás született a közvetítési jogokról.
A 39 éves argentin és a 19 éves spanyol már 2007-ben találkozott egy barcelonai jótékonysági fotózáson, amikor még senki sem sejthette, hogy egyszer ellenfélként lépnek pályára. Ráadásul egy vb-döntőben.
Ami egyszer annyira jól sült el, arról kár volna lemondani.
A közkedvelt matematikust testnevelő tanárként dolgozó unokája készítette fel a versenyre, ahol a 95+ kategória legidősebb versenyzőjeként futott rekordidőt. A titka az egész életen át tartó fizikai aktivitás.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB 1-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB 1-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.
Amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.
Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.
A „válogatósság” száz éve még nem létezett. Ultrafeldolgozott élelmiszerek és függőség. „De hát rá van írva, hogy bio!” Azt gondolod, hogy egészségeset adsz a gyerekednek, pedig.