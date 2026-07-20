Borízű hang #279: Venne ön új autót ettől a használt embertől? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Az utolérhetetlenül szellemes, egyszersmind lényeglátó podcastolás Da Vinci-kódja? Ebilhalkalauz békávézó stopposoknak? A sokszor megdicsőült és sokszor kiátkozott három infulecerfenegyerek újabb pimasz feladványa a szakmának és a hallgatónak? Annak demonstrációja, miként lehet a pornóba hajló politikát, a fergeteges humort, a pikareszk és szürreális kalandokat stúdióbeszélgetésbe öltöztetni?

Mindez együtt, és az ellenkezője is. A hallgatóra bízzuk a döntést. Summa summárum: sapienti sat.