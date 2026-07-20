Bujdosó Andrea: Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt

A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt - mondta a parlamentben Bujdosó Andrea frakcióvezető, aki szerint a képviselők hosszan egyeztettek a választásról. Azt mondta, a frakciónak ez az egyhangú álláspontja. Döntést a következő ülésen hoznak.

Fotó: Németh Dániel/444

Bujdosó az ülésen arról beszélt, olyan államfő kell, aki képes kifejezni a nemzet egységét, bírja az emberek bizalmát és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. „Méltóság, integritás, empátia, erre a három tulajdonságra van szüksége. Ez nyomokban sem bukkant fel a Sándor-palotában.”

Bujdosó szerint Polgár Judit „elhivatott személy, aki képes kifejezni a nemzet egységét.”

Bujdosó előtt Magyar Péter beszélt, aki nem nevezte meg Polgár Juditot a felszólalásában. Az ellenzéki képviselők hosszan bírálták Magyart, amiért szombaton széles körű társadalmi egyeztetést ígért, majd vasárnap este, egy órával a vb-döntő előtt bejelentette, hogy Polgár Judit sakknagymestert fogja felkérni köztársasági elnöknek. (A folyamatról Diószegi-Horváth Nóra le is írta, hogy „Ha így néz ki egy társadalmi egyeztetés a Tiszánál, akkor nem állunk túl jól”.)

A fideszes Bóka János közölte, ők nem vesznek részt sem a jelölésben, sem a szavazásban, mert a Sulyok Tamás utáni államfőt illegitimnek tartják.