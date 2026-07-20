Bujdosó Andrea: Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt

A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt - mondta a parlamentben Bujdosó Andrea frakcióvezető, aki szerint a képviselők hosszan egyeztettek a választásról. Azt mondta, a frakciónak ez az egyhangú álláspontja. Döntést a következő ülésen hoznak.
Bujdosó az ülésen arról beszélt, olyan államfő kell, aki képes kifejezni a nemzet egységét, bírja az emberek bizalmát és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. „Méltóság, integritás, empátia, erre a három tulajdonságra van szüksége. Ez nyomokban sem bukkant fel a Sándor-palotában.”
Bujdosó szerint Polgár Judit „elhivatott személy, aki képes kifejezni a nemzet egységét.”
Bujdosó előtt Magyar Péter beszélt, aki nem nevezte meg Polgár Juditot a felszólalásában. Az ellenzéki képviselők hosszan bírálták Magyart, amiért szombaton széles körű társadalmi egyeztetést ígért, majd vasárnap este, egy órával a vb-döntő előtt bejelentette, hogy Polgár Judit sakknagymestert fogja felkérni köztársasági elnöknek. (A folyamatról Diószegi-Horváth Nóra le is írta, hogy „Ha így néz ki egy társadalmi egyeztetés a Tiszánál, akkor nem állunk túl jól”.)
A fideszes Bóka János közölte, ők nem vesznek részt sem a jelölésben, sem a szavazásban, mert a Sulyok Tamás utáni államfőt illegitimnek tartják.
Magyar Péter szombaton még amellett tett hitet, hogy füstös szivarszobák helyett közösen döntsünk, majd vasárnap este már azt közölte, hogy hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, akar-e ő lenni a köztársasági elnök.
Szerinte akik azt mondják, jogásznak, közgazdásznak kell lennie az elnöknek, azok nem értik, miért jött létre a Tisza, és mi történt április 12-én.